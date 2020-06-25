2020-06-25T11:05:54+03:00
Экономика

Стало известно, чем закроют дыру в Пенсионном фонде

Прямой трансферт из федерального бюджета превысит четыре триллиона рублей
Евгений БЕЛЯКОВ
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ФОТО Сергей Фадеичев/ТАССФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС
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Более 20% нашей казны в следующем году пойдет в Пенсионный фонд России (ПФР). Такой вывод можно сделать, исходя из основных характеристик проекта бюджета ПФР на ближайшие три года, с которым ознакомился РБК.

Всего на покрытие дефицита уйдет 4,1 трлн рублей. Это та сумма, которой ПФР не хватает на исполнение всех обязательств перед пенсионерами и получателями разных социальных пособий. И это на триллион больше, чем год назад. Для сравнения, в следующем году расходы ПФР планируются в объеме почти 10 трлн рублей. То есть дефицит составляет около 40% (см. графику).

Из каких денег платят пенсии

Из каких денег платят пенсии

* В среднем за последние четыре года и ближайшие три года.

По данным ПФР.

Напомним, дыра в Пенсионном фонде стала резко расти в последние 10 лет. Продолжительность жизни увеличивалась. Пенсионеров становилось все больше. А трудоспособного населения – все меньше. Сказалась демографическая яма 90-х.

Власти пытались компенсировать потери полумерами:

1. В конце 2013 года заморозили отчисления в накопительную часть. Тем самым высвободили 300 млрд рублей в год. Они стали идти не на отдельные счета граждан, а в общий котел. Но этого все равно оказалось мало.

2. В 2015 году провели пенсионную реформу. Утвердили новую формулу расчета и ввели щедрые повышающие коэффициенты для тех, кто самостоятельно отложит выход на пенсию. Но мало кто из выходящих на пенсию на это согласился. Когда не знаешь, сколько осталось жить, лучше получать меньше, но сразу.

3. В 2016 году отменили ежегодную индексацию для работающих пенсионеров. Обоснование было простым: пока у этих людей есть дополнительный доход, прибавка им не нужна. А когда перестанут работать, тогда все и вернем. Но это привело лишь к тому, что половина работающих пенсионеров, по оценкам экспертов, ушла в теневой сектор.

Осознав, что без повышения пенсионного возраста не обойтись, в 2018 году власти приняли и это решение. Но взамен пообещали ускоренную индексацию пенсий вплоть до 2024 года. За прошлый год цены выросли на 3%, а пенсии подняли на 6,6%.

Как растет трансферт в бюджет ПФР

Как растет трансферт в бюджет ПФР

* прогноз Высшей школы экономики.

** предварительные расчеты правительства.

По данным ПФР и Минфина.

По сути, это главная причина роста дефицита ПФР. Расходы растут (в том числе за счет других обязательств - например, расширения программы маткапитала), а доходы, зависящие от наших зарплат, - не очень. А тут еще и карантин...

По расчетам экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики, из-за режима самоизоляции и налоговых льгот, объявленных правительством, собираемость страховых взносов в 2020 году резко упадет. В итоге бюджет недополучит от 1 до 1,5 трлн рублей. И эти деньги тоже придется компенсировать Пенсионному фонду из федеральной казны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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