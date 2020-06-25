2020-06-25T12:27:47+03:00
Происшествия

"Пришёл, лёг в кровать и умер": москвич скончался перед сексом с девушкой с сайта знакомств

Сотрудники полиции проводят проверку случая
Иван РУНЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эта короткая история любви с трагическим финалом произошла недавно в Москве. 48-летняя Марина и 42-летний Андрей встретились на сайте знакомств, между ними возник взаимный интерес. Влечение росло. Мужчина и женщина какое-то время вели переписку в сети, а потом решили пойти на сближение.

Марина пригласила Андрея в гости. Мужчина с радостью принял это предложение. В назначенное время кавалер позвонил в дверь. Чтобы не откладывать удовольствия в долгий ящик, Андрей направился в душ, а после пара оказалась в постели. Внезапно мужчине стало плохо. Марина сразу же вызвала новому знакомому "скорую помощь", пыталась помочь самостоятельно. Но мужчине становилось всё хуже. Прибывшие по вызову медики уже ничего не смогли сделать, Андрей скончался. — Прибывший наряд СМП констатировал смерти 42-летнего мужчины, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, — сообщил источник kp.ru. Причину смерти мужчины теперь предстоит определить экспертам, а по факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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