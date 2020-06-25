Песня Окуджавы "Нам нужна одна Победа" стала международным хитом

Сейчас уже трудно сказать, кто первый в самоизоляции от коронавируса выступил в сети с гимном десантных войск "Нам нужна одна Победа", который Булат Окуджава написал в 1969 году для фильма "Белорусский вокзал". Эту песню поют почти на всех языках по всему миру. Среди исполнителей нет набивших оскомину "популярных" исполнителей российской эстрады. Слова "Десантного батальона" запевают молодые люди.

Одной из первых слова песни пропела в своем Instagram-аккаунте уругвайская звезда Наталия Орейро, знакомая нашим зрителям по сериалу "Дикий ангел", и иностранные студенты факультета Высшей школы перевода МГУ.

Наталия Орейро спела на русском языке в честь 9 мая. Наталия Орейро исполняет песню День Победы на русском

Слова советской песни прозвучали на армянском, бельгийском, грузинском, швейцарском, узбекском, марокканском, таджикском и украинском языках.

Идею подхватил российский музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, который сделал музыкальный клип "Нам нужна одна Победа" в исполнении артистов из 17 стран. Ее украсили голоса кишиневской артистки Таис Логвиненко, грузинской певицы Тамты Лано и музыкантов группы Nemra из Армении.

Бурлаков напомнил, что сам родился в 1967 году, песня появилась в 1969-м, а фильм, где она прозвучала - в 1970-м. Тогда киноленту часто показывали по ТВ, и для маленького Леонида "Десятый наш десантный батальон" в исполнении Нины Ургант звучала как колыбельная. Потом бабушка и мама часто пели ее ему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787028" frameborder="0"></iframe> Высшая школа перевода МГУ - «Нам нужна одна победа».

- С этой песней я давно иду по жизни, и когда возникла ситуация с коронавирусом, первая фраза, которая пришла мне в голову – "когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим", - заявил Бурлаков в интервью "Спутник Молдова".

Так, благодаря Булату Окуджаве, к 75-летию Победы появился на свет "Музыкальный батальон -2020", который снова объединил граждан разных государств.

- Когда мы сделали готовый микс аудиоверсии, я отправил его вдове Булата Окуджава и ждал, как пацан на экзамене, потому что мне было очень важно после трех месяцев работы услышать человека, который был рядом, который своей любовью поддерживал долгое время Булата Окуджаву. И Ольга Владимировна ответила очень искренне, по-доброму. Когда я первый раз ей озвучил идею, она сказала, что если это не розыгрыш, то это подарок судьбы, - вспоминает Бурлаков.

Музыкальный Батальон 2020 - "Нам нужна одна Победа" (cover).

Артисты нашли и решили провести общую линию между коричневой чумой и коронавирусом. И им это удалось.

- Вдруг появляется общий враг для всех нас, маленький, хитрый, теперь и я на себе испытываю. В моем родном Владивостоке, в Молдове, в Беларуси, в Америке все думают о том, что есть единственный враг. Конечно, фраза "нам нужна одна победа" – она звучит в сознании каждого. И пусть мы пока не проводим большого количества мероприятий, я считаю, что праздник Победы все равно стал ближе каждому сердцу. Знаете, если брать именно нашу запись, то белорусы, киргизы, греки, украинцы, армяне, испанцы, французы, поляки, англичане и эрзя дали песне ощущение вечной памяти. Татары, молдаване и евреи - силу и веру в будущее. А "мурашки" всей песни - голоса из Грузии, Удмуртии, Якутии и России. И магия в том, что подсознательно мы эту песню знаем наизусть, и понимаем сердцем все эти 17 языков, - отметил продюсер музыкального клипа "Нам нужна одна Победа".