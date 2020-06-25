2020-06-25T13:53:23+03:00
Общество

Как оплатить штрафы ГИБДД без комиссии

И как сэкономить на оплате взысканий в целом
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Бывает, что мы нарушаем правила дорожного движения. А потом платим штрафы. Объем взысканий в прошлом году превысил 100 млрд рублей. И около 2 - 3% от этой суммы автолюбители заплатили сверху - за комиссии на перевод денег в бюджет. Можно ли сократить расходы? «КП» нашла несколько простых способов.

1. Не нарушать

Этот совет из серии «Легко сказать». Конечно, дешевле всего будет не нарушать правила. Наверняка в России найдутся водители, которые ни разу не превышали скорость и не пересекали разделительную линию в неположенном месте. Или, по крайней мере, не попадались в этот момент на глаза камерам. Но таких людей все же единицы. Большинство водителей со штрафами сталкиваются. Поэтому главная задача - снизить убытки от нарушений, которые так или иначе будут (в том или ином количестве).

2. Оплатить быстро

Очень удобная опция, которую начали применять с 2016 года. Если оплатить штраф в течение 20 дней со дня нарушения, скидка составит 50%. Хороший стимул для тех, кто хочет снизить штрафное бремя. Тем более что отдать долг бюджету можно онлайн: через официальный сайт ГИБДД, онлайн-приложения банков и портал госуслуг. Есть лишь один минус - комиссии, как правило, составляют от 1 до 5% от суммы. Можно, конечно, оплатить в отделении ГИБДД или на Почте России наличными. Тогда комиссии не будет. Но стоит ли тратить два часа своего времени, чтобы сэкономить 5 или даже 50 рублей? Наверное, все же нет.

3. Не платить комиссию

Единственный возможный способ оплатить автоштрафы без комиссии - это воспользоваться для этого картой «Мир» при оплате через портал госуслуг. Акция действует с июня 2019 года. За это время держатели карт «Мир» сэкономили 16 млн рублей. Акция должна была завершиться 23 июня этого года. Но в российской платежной системе решили продлить ее действие еще на год - до 24 июня 2021 года. Все условия остались неизменными. Чтобы не платить комиссию, нужно зайти на портал госуслуг, найти в личном кабинете постановление от ГИБДД, а при оплате ввести реквизиты карты «Мир». Тогда платеж пройдет без комиссии. Если использовать карты других платежных систем, придется заплатить несколько процентов сверху.

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