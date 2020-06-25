Сыровар Олег Сирота: «Благодаря поправкам в Конституцию, России не нужны будут мигранты»

Поправки в Конституцию приведут к реальному росту заработных плат в сельском хозяйстве и позволят отказаться от труда мигрантов в таком количестве, в котором он используется в России сейчас. Об этом заявил известный российский сыровар, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Народный фермер», член Общественной палаты РФ Олег Сирота в ходе горячей линии «Наше решение. Наше будущее», которую «Комсомольская правда» проводит вместе с холдингом ВГТРК.

- Только в прошлом году мы пришли к тому, что МРОТ «догнал» прожиточный минимум. Если народ поддержит, это положение будет закреплено в основном законе страны, - напомнил Олег Сирота. - А до этого была парадоксальная ситуация, когда человек работал, но не мог на свою зарплату прокормить себя.

Есть и более долгоиграющие последствия. Не секрет, что зарплаты в сельском хозяйстве не самые большие. Как раз здесь люди нередко сталкиваются с минимальными окладами.

- У нас сейчас почему так много мигрантов на полях работает? Потому что нет денег своим людям достойную зарплату платить. А у приезжего работника запросы невысокие. Благодаря поправкам, зарплату придется поднять, если потребуется, с помощью государства. Нам уже просто не нужно будет столько трудовых мигрантов, - рассуждает Олег Сирота. - На самом деле сельское хозяйство в любой развитой стране — очень зарегулированная отрасль. И Россия тут не исключение. Поэтому если кто-то не сможет обеспечить рабочим хотя бы минимальный размер оплаты труда, уверен, государство ему поможет. Эту помощь можно «зашить», например, в погектарную поддержку. Думаю, это приведет к росту зарплат в сельском хозяйстве.

Сыровар и общественник обращает внимание на то, что голосование по поправкам в Конституцию — только старт большой законодательной работы:

- Если граждане поддержат поправки, депутаты и сенаторы должны будут принять множество законов, а правительство составить еще больше подзаконных актов. По сути речь идет о глобальном обновлении страны.

Олег Сирота развеял популярное заблуждение о том, что поправки в Конституцию ни на что не влияют. Мол, одни общие слова.

- У нас сегодня много звонков от людей, которые недовольны зарплатами или положением людей труда. Именно его, в том числе, и поменяют поправки. Очевидно, нужно будет вносить поправки в Трудовой кодекс, - уверен Сирота.

Он признался, что одна из его любимых поправок — о развитии предпринимательства.

- У нас ведь еще 40 лет назад фактически вне закона было. А для меня это вообще семейная история, мой прадед был зажиточным крестьянином. В 1933-м его раскулачили, а в 1937-м расстреляли, - говорит Олег Сирота. - Будет здорово, если сейчас мы перевернем эту страницу истории страны, и будем вместе двигаться в будущее.

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