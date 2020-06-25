Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио "Комсомольская правда". Министр Правительства Москвы рассказал о работе музеев, библиотек и кинотеатров в эпоху карантина и после него, а также выразил свое отношение к делу "Седьмой студии".

В Москве из-за пандемии отменили около 8 тысяч концертов, спектаклей и других культурных мероприятий 00:00 00:00

Сколько государственных театров и музеев в Москве не пережили эпидемию?

- Бюджет департамента культуры Москвы на 2020 год 76 миллиардов рублей. Поэтому, когда возникла экстренная ситуация, нам не понадобилось дополнительных средств со стороны. В Москве после пандемии не закроется ни одно учреждение культуры. Мы компенсировали все выпадающие доходы учреждений. И заработная плата сотрудникам шла в полном объеме.

Когда откроются кинотеатры?

- У нас пока нет даты, когда это может стать возможным. Пока идут горячие дискуссии, как размещать зрителей — шахматная рассадка, не шахматная. А есть большое количество деятелей искусства, которые считают, что нужно подождать подольше, а не открываться в таком усеченном формате.

Разрешат ли посетителям кинотеатров после открытия есть попкорн?

- Мы не готовы рисковать здоровьем и жизнью посетителей, ради того чтобы они могли съесть попкорн. Но если Роспотребнадзор признает, что попкорн не будет нести угрозу, тогда пожалуйста — ешьте на здоровье.

Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина КанделакиФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Не передается ли коронавирус через книги?

- Сейчас у нас заработали библиотеки. За неделю туда пришло 60 тысяч посетителей. Люди берут книги, потом их возвращают. Но мы же не можем быть уверенными, что когда человек возвращает книгу, на ней нет коронавируса. Поэтому чтобы быть уверенными, что мы не выдадим клиенту зараженную книгу, библиотекари после возвращения романа на 72 часа отправляют книгу в специальное помещение на дезинфекцию.

Об отмененных мероприятиях

- В Москве из-за пандемии не было сыграно около 8 тысяч концертов, спектаклей и других культурных мероприятий.

Про дело Кирилла Серебренникова

- Ситуация с этим делом, на мой взгляд, вышла уже далеко за рамки юридического поля. Мы же понимаем с вами, что несмотря на то, какой будет приговор, уже очевидно, что для большинства людей культуры и искусства любой приговор, кроме оправдательного, будет воспринят с недоверием. Вне зависимости от того, будет что-то доказано или нет.

Это дело уже вызвало раскол. И это даже не проблема данного конкретного процесса, а ситуация, уходящая в прошлое. Всегда, когда деятель искусства становился объектом гонения («гонение» в данном случае в понимании несогласных), его воспринимали, как героя. Будь то Радищев, Достоевский, я уж не говорю про советский период.

Кирилл СеребренниковФото: Борис КУДРЯВОВ

То, что в таком споре надо принимать сторону художника - это для сообщества позиция, воспитанная традициями. Люди опираются на эмоции. Я лично не являюсь поклонником творческой концепции Кирилла Семеновича. Но при этом я не могу не признавать, что он человек большого таланта, заслуживающий творческого уважения. Мы очень много говорили об этом с Олегом Павловичем Табаковым (вечная ему память). Он был горячим поклонником и горячо поддерживал Кирилла Семеновича во всем. И то, что Серебренников — человек большого таланта, еще больше добавляет накала в этом деле и в этой дискуссии.

Вот сейчас прозвучали призывы в сторону федерального министерства культуры: а вот давайте вы откажетесь от иска и тому подобное. Никто не говорит – простите Кирилла Семеновича. Освободите его – вот какая сейчас получается ключевая дискуссия вокруг этого процесса. В ситуации появился глубинный конфликт — никого уже не интересуют процессуальные обстоятельства. И это, на мой взгляд, конечно, ужасный результат.

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