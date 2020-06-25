2020-06-25T13:12:37+03:00
Общество

Помнить и чтить героев: ЭкоТехноПарк «Калуга» поздравил с праздником Победы

Более сотни наборов ЭкоТехноПарк «Калуга» подготовил и вручил ветеранам в честь великого праздника Победы
Юрий ШАМИН
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Представители ЭкоТехноПарка “Калуга” совместно с администрацией Износковского района Калужской объехали и лично поздравили всех проживающих в районе ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Словом всех тех, кто так или иначе ковал Победу.

На официальном сайте ЭкоТехноПарка “Калуга” размещен ролик о том, как представители «Профземресурса» вручают памятные подарки. Видно, что люди не ожидали приезда гостей, а многие ветераны не могли сдержать слез. Ну и, конечно, все поздравляли друг друга с днем великой Победы, не смотря на то, что сам праздник был более месяца назад. Дело в том, что изначально вручение подарков планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом мероприятие перенесли на поздний срок.

Лишь в единичных случаях с непосредственными адресатами не удалось встретиться, но и здесь красиво упакованные коробки с логотипом «75 лет Великой Победы» были переданы ближайшим родственникам или в поселковые администрации. Кстати, это уже не первая подобная акция ЭкоТехноПарка. Ранее проживающие в районе ветераны получили подарки в День защитника Отечества.

В этот раз в подарках были продуктовые наборы, пледы, коньяк, одноразовые маски.

Разумеется, одними подарками дело не ограничилось. Адресаты получили поздравления от представителей районной администрации. Участникам ВОВ была вручена юбилейная медаль к 75-летию Победы от имени президента России и переданы подарочные наборы от депутата Законодательного собрания области Михаила Дмитрикова.

С каждым годом свидетелей величайшей трагедии 20 века становится все меньше. В Износковском районе ныне проживают два участника Великой Отечественной войны; пять вдов солдат и офицеров, погибших на фронте; восемь бывших несовершеннолетних узников концлагерей; двое блокадников-ленинградцев; свыше 40 участников боевых действий и почти 50 тружеников тыла. Как считают в компании ЭкоТехноПарк «Калуга», все они нуждаются в наших повседневных заботе и внимании, все они должны осознавать: никто не забыт, ничто не забыто. В компании заявили, что и впредь будут оказывать посильную помощь ветеранам.

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