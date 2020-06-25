2020-06-25T14:17:33+03:00
Звезды

"Сделает для них больше, чем родной отец": зачем Ефремову дети погибшего Захарова

Адвокат семьи погибшего в ДТП водителя крайне удивился намерению актера "усыновить" детей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Михаил Ефремов.Михаил Ефремов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Эти слова адвоката актера вторые сутки обсуждает вся страна. Защитнику пришлось пояснить суть сказанного, не остался в стороне и адвокат потерпевшей стороны

"Он очень переживает и хочет им максимально помочь. Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец. Не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей", - цитирует адвоката Михаила Ефремова РИА Новости.

В ответ на эти слова Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, назвал предложение об усыновлении "каскадом нелогичностей". "Ефремов находится под домашним арестом, поэтому произвести все операции с усыновлением просто практически невозможно", - сообщил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Согласно законодательству, судимый за тяжкое преступление не имеет права никого усыновлять. "Ефремов будет судим за тяжкое преступление, а от 10 лет считается тяжким преступлением", - подчеркнул защитник.

По его словам, взрослые дети Захарова должны дать свое согласие на усыновление. "Я не знаю, для чего это было сделано, - выпустить слезу из судей или из народа, или как себе Михаил Олегович представляет, что эти дети взрослые будут к нему подходить и говорить - папа, как дела?..", - не скрывает своего удивления Добровинский.

Александр Андреевич также прояснил ситуацию по поводу потерпевших в смертельной аварии на Смоленском бульваре. "Мы не хотим никаких подачек. У нас четверо потерпевших. Трое - мои доверители и будет еще один, или уже есть, - это брат, насколько я знаю и насколько я слышал. Может быть, будет еще гражданский иск от матери. Каждый из потерпевших имеет право подать свой гражданский иск. Я готовлю иски от всех своих троих", - резюмировал он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя, однако родня Захарова помощь не приняла.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Колокольцев наградил полицейского из Хабаровска за спасение ребенка
"Хотелось бы, чтобы все разрешилось": Машков рассказал о своем отношении к делу "Седьмой студии"
Врач рассказал о неожиданном положительном эффекте масочного режима
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам
Россияне стали тратить меньше денег на продукты и больше - на товары для спорта
"Огромная трагедия": Владимир Машков высказался о "пьяном ДТП" Михаила Ефремова
Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов
В Совфеде ответили на планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Июль будет сухим, а в августе зачастят дожди
Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах
В Усть-Алданском улусе Якутии открыли сквер памяти семьи, отправившей шестерых сыновей на Великую Отечественную войну
Россияне стали активнее пользоваться наличными
Рособрнадзор: Все 85 регионов готовы к проведению ЕГЭ
Законопроект о наследовании телефонных номеров внесли в Госдуму
В Совфеде прокомментировали ноту протеста от Киева из-за парада Победы в Крыму
"Унесённые ветром" вернут на HBO с комментариями об изображении темнокожих
Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом
В России за сутки выявлено 7 113 новых заражённых коронавирусом
Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к конституции
Врач рассказал о коварстве коронавируса