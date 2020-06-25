На Украине предложили стерилизовать бедных

Новый скандал в Киеве разгорелся после выступления ответственной в украинском парламенте за социальную политику главу Комитета Рады Галины Третьяковой. Сия представительница «Слуги народа» (партии Зеленского, между прочим) предложила стерилизовать тех граждан и гражданок Незалежной, которые обращаются к государству за социальной помощью. Дескать, они «производят детей» не таких, как надо, а «очень низкого качества». В поддержку своей позиции Третьякова объявила, что такую политику якобы проводят в Великобритании и Сингапуре.

Соврала, конечно, за недорого.

Ничего вам это не напоминает? Я подскажу – политику Третьего рейха в отношении «неполноценных» народов, в частности, славян, евреев и тд. В Освенциме немецкие врачи даже опыты проводили на эту тему без анестезии.

У нас, кстати, всякие дивы вроде Водонаевой и Бони, «происходящих» из «Дома-2», тоже регулярно отмачивают нечто подобное про «тупых родителей», рожающих «жестоких детей», и «нищебродов». Правда, эти «богини» в России, кроме их тусовки из «полусвета», никому не интересны. И ни на что не влияют.

А на Украине-то — это выдвигает аж глава профильного Комитета парламента. Официальней некуда.

Буча поднялась страшная: украинские политики закидали Третьякову гневными репликами, экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что «маньяки нервно курят», потому что они убивают «людей десяткам», а тут речь об «убийце сотен тысяч». Уже и Федерация профсоюзов назвала эти слова «антигуманными».

Только непонятно, чему тут удивляться. Для украинских властей основная масса населения (кроме воинов АТО и всяких активистов-убийц) как раз и есть те самые «неполноценные», чье количество надо приводить в соответствие с экономическим потенциалом страны. Оставив необходимое количество заробитчан для польских клубничных плантаций. И все украинские реформы, особенно медицинская (имени «доктора Смерть» укро-американки Ульяны Супрун), преследуют как раз эти цели. Третьякова лишь назвала вещи своими словами. Да и постоянные зигования вместе с регулярными факельными шествиями в Киеве и Львове, - это же все от того же Третьего рейха, это ведь не просто так.

Что хотели, то и получили. Все, как предупреждали. И удивляться нечему.