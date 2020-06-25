2020-06-25T14:26:56+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке родилась «плаксивая» обезьянка

Малыш уже подрос, но ему пока не придумали имя
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: пресс-служба Московского зоопаркаФото: пресс-служба Московского зоопарка
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В столичном зоопарке, который снова стал принимать гостей, радостное событие – родился детеныш капуцина плаксы. Обезьянок часто называют «плаксами», потому что их крик похож на плач ребенка. Но эти обезьяны считаются интеллектуально развитыми и включены в Международную красную книгу.

- Рождение детеныша капуцина плаксы – большая радость для нас. Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама – самка Нори – редко отпускает его от себя. Но через некоторое время, когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя, - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Малыш капуцина родился не вчера и не позавчера, а в начале февраля. Но так как новорожденному нужно было окрепнуть, а потом еще и грянула эпидемии, то получилось, что обезьянка была не в центре внимания москвичей. Сейчас малыш немного подрос, хотя все еще питается грудным молоком, и теперь его решили показать гостям зоопарка. Он, правда, очень забавный.

Малыш большую часть времени передвигается на своей маме. Но иногда самостоятельно осматривает вольер и знакомится со своими братьями и сестрами. Семья-то у капуцинов большая - самец и две самки, остальные – семь детенышей. Мама по кличке Смолли в семье главная – диктует всем правила поведения. Она указывает, кто и когда может взять лакомства - орехи, перепелиные яйца, а еще фрукты, овощи, курицу.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- Детеныши, которые рождаются у нас, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе – постоянно сокращается, - говорят в Московском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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