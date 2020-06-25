2020-06-25T15:36:07+03:00
Происшествия

Из Польши в Россию экстрадирован киллер из банды Паши-Цветомузыки

Его будут судить за убийство Анатолия Артюшкова, которое он совершил в 1997 году
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По требованию Генпрокуратуры России правоохранительные органы Польши экстрадировали в Россию Вячеслава Исминдирова.По требованию Генпрокуратуры России правоохранительные органы Польши экстрадировали в Россию Вячеслава Исминдирова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По требованию Генпрокуратуры России правоохранительные органы Польши экстрадировали в Россию Вячеслава Исминдирова. Он был известен российскому следствию, как один из киллеров, который действовал в Красноярском крае в середине 90-х годов.

- Исминдиров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, в 1997 году на территории Красноярского края за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько лиц, среди которых были Анатолий Артюшков и Вилор Струганов. В июле 1997 года Струганов решил убить Артюшкова. Не желая лично совершать убийство, он нашел исполнителей – своих знакомых Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова. 21 июля 1997 года на автостоянке в г. Красноярске Исминдиров несколько раз выстрелил в Артюшкова и убил его, - пояснили в Генпрокуратуре России.

На след Исминдирова следствие вышло сразу, но он скрылся и был объявлен в международный розыск. На его след следствие вышло только 2018 году на территории Польши. Тогда Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности. В мае 2020 года он был удовлетворен.

- Процесс экстрадиции был многоступенчатым. На протяжении 2018-2019 гг. стороны состязались в суде. Российская сторона представила в компетентные польские органы значительное количество материалов и доказательств, подтверждающих вину Исминдирова. Решение о выдаче обвиняемого сначала принималось в судебных инстанциях Республики Польша, затем было передано в аппарат Министра юстиции Республики Польша, - отметили в ведомстве.

И вот уже в условиях сложной эпидемиологической ситуации Вячеслава Исминдирова доставили в Россию. Сейчас он помещен в отдельную камеру, где будет проходить карантин.

Отметим, что Вилор (имя образовано от лозунга Владимир Ильич Ленин - Организатор Революции) Струганов, который больше известен под прозвищем Паша-Цветомузыка, был задержан и осужден за организацию серии убийств на 9 лет еще в 2015 году. Он не просто провел часть своей жизни в колониях, но и родился в женской колонии в 1964 году, где его мать отбывала срок за хищение продуктов из столовой, которой и заведовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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