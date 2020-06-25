2020-06-25T15:47:22+03:00
Спорт

«А вы видели заявление?»: сразу два экс-игрока ЦСКА усомнились в отставке Гончаренко

Олег Корнаухов и Роман Широков - о слухах об уходе Виктора Гончаренко. Что вообще происходит в клубе армейцев?
Денис Акинин
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть свой пост.Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть свой пост.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Что пишут в СМИ?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть свой пост. После поражения от «Зенита» в предыдущем туре РПЛ (0:4), белорусский специалист написал заявление об уходе. Руководство армейского клуба не приняло решение об отставке Гончаренко. На данный момент ведутся тяжёлые переговоры, сторона клуба пытается уговорить тренера остаться до конца текущего сезона.

Что говорит ЦСКА?

К предстоящему матчу с «Динамо» клуб будет готовить старший тренер команды Сергей Овчинников, об этом сообщает официальный сайт ПФК ЦСКА. Сам Виктор Гончаренко находится в Белоруссии и пропустит предстоящее дерби по причине ухудшения здоровья. После матча с «Зенитом», Виктор Гончаренко не пришёл на обязательную пресс-конференцию из-за поднявшегося давления.

«Комсомолка» решила разобраться в этом вопросе и развеять слухи. Но вопросов сталось больше, чем ответов. Сразу два бывших футболиста ЦСКА усомнились в истории с заявлением об уходе Гончаренко и призвали не верить домыслам, а обращаться к официальной информации от клуба.

Роман Широков: «Отношусь к этим слухам как к слухам. Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» - это всё, что известно. Зачем обсуждать слухи?».

Олег Корнаухов: «А он делал заявление? А вы видели заявление, читали? Пока всё, что есть - это официальная информация клуба. Лично я никакого заявления не видел. А СМИ могут писать всё, что захотят».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА идёт на пятом месте, имея в активе 36 очков и 7 игр в запасе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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