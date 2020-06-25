Нового худрука в Театр сатиры могут назначить в ближайшие дни

Недавний уход народного артиста РФ Федора Добронравова из Театра сатиры, где он прослужил больше 15 лет, породил новые слухи, что в знаменитом театре на Триумфальной площади продолжается борьба за власть. Пусть и не явная, но подковерная идет точно. И каждая из сторон приложит максимум усилия, чтобы в этой борьбе победить.

Актер Федор Добронравов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще в феврале пошли разговоры, что нынешний худрук Александр Ширвиндт собрался в отставку. Он и сам подтвердил, мол, пора вливать в искусство молодую кровь. «Намерение у меня одно: не дожидаться инвалидной коляски. ЧП никакого нет, но надо думать о завтрашнем дне и трезво смотреть на ситуацию», - говорил нам Александр Анатольевич. Шло время, а новых назначений так и не случилось, хотя имя преемника прозвучало: режиссер и актер Сергей Газаров. Возможно, помешал коронавирус. А, возможно, что-то еще…

Сегодня Александр Ширвиндт о своей отставке говорит более аккуратно: «Определённой даты, когда к нам придет новый худрук, нет. Когда-то я сказал, что пора подумывать об уходе с этой должности. Но до сих пор нет никакой конкретики. Будем ждать открытия сезона, с которым тоже все непонятно, когда и что…».

Многие расценили намерения народного любимца покинуть свой пост, как кокетство, актерские игры, так же, как и его слова о том, что его заставили занять этот пост 20 лет назад и с тех пор он эту лямку тянет. Труппе все хорошо известно.

Александр Ширвиндт руководит Театром сатиры уже 20 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако в союзе театральных деятелей нам определенно сказали, что кадровый вопрос в Сатире решится на днях. А не в новом сезоне. Александр Ширвиндт станет Президентом театра (как Джигарханян или Татьяна Доронина, которые тоже президенты, но в своих театрах не появляются). А Сергея Газарова назначат худруком. Дескать, Александр Анатольевич сам выбрал себе преемника, поскольку у Газарова схожее понимание природы юмора. А его постановка «Ревизора» в Табакерке – одна из самых успешных премьер сезона.

Сергей Газаров.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще до карантина Сергей Газаров отсмотрел репертуар. Запланировал постановку «Балалайкина и К» по Салтыкову-Щедрину, сделал распределение ролей, выбрал художника и должен был приступить к работе. Но узнав о его притязаниях на должность худрука, как говорят, очень напрягся директор театра Мамед Агаев. Разногласия вроде бы творческого характера: то ли по поводу новой постановки, то ли художника будущего спектакля… Но кто же скажет правду, в чем истинная причина. В свое время и Газаров, и Агаев приехали покорять Москву из Баку, у обоих кавказский темпераменты, только один – армянин, а другой – азербайджанец… По слухам, оба уже включили «административный ресурс», чтобы остаться в Театре сатиры. Вроде бы Газарова поддерживает Департамент культуры Москвы. У Агаева есть поддержка влиятельных директоров московских театров.

- Тандем Ширвиндта и Агаева – это игра в хорошего и плохого полицейского, которая на протяжении многих лет удерживает структуру театра, - рассказал нам осведомленный источник. - Директор мог публично оскорбить актера, даже если это женщина. Как бы в шутку сказать, что урежет зарплату. И вроде бы действительно случались сокращения надбавок. Ситуация бывала довольно жесткая. А «папа Шура» (так Александра Анатольевича нежно называют в театре – Ред.) вставал на защиту артистов. Как говорят, Мамед не вмешивается в творческие вопросы. Ему хочется руководить директорским театром. Но Москва подобными театрами уже объелась. Возьмите ту же Таганку, Ленком, Моссовета, которые живут без худруков. И пока никаких творческих прорывов там не случилось…

- Что же касается притязаний Федора Добронравова на должность худрука… Мне кажется у него такие амбиции были, - продолжает наш источник. - Но в какой-то момент он подумал, что здоровье ему важнее должности. В свое время рвался в руководители и Юрий Васильев. Видимо, Александр Анатольевич ему намекал, что когда-нибудь это произойдет. Юрий жил этой перспективой. Но в труппе появился Федор Добронравов, на которого стала ходить публика. И перспективы Васильева стали туманными. Добронравов много играл - до 20 спектаклей в месяц. На него хорошо продавались билеты. Директор на него молился. Возможно, и была такая мысль: уйдет Ширвиндт, а в обойме есть еще один комик, который постоянно мелькает в телевизоре и которого любит публика. Теперь без Федора Добронравова театру будет гораздо сложнее продавать билеты.