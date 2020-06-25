Журналисту Айдеру Муждабаеву грозит заочный арест

Главным следственным управлением СК РФ заочно предъявлено обвинение российскому журналисту Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". За это могут наказать штрафом в размере до одного миллиона рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

- Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан России, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова, - сообщили в СК России.

По данным ведомства, Муждабаев уже объявлен в международный розыск. Материалы для его заочного ареста подготовлены.

Отметим, что Айдер Муждабаев начинал свою журналистскую карьеру в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года был частью московской редакции газеты "Московский комсомолец", а с 2008-го занимал должность заместителя главного редактора. В 2015-м он переехал на постоянное место жительства на Украину, где стал заместителем гендиректора украинского телеканала "ATR". На своей странице Айдер хвалится монетами хазарского каганата, называя их почему-то татарскими, и красуется в форме американского военного с именной биркой Ричард.