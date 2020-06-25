2020-06-25T16:05:35+03:00
Происшествия

Журналисту Айдеру Муждабаеву грозит заочный арест

Его разыскивают за призывы к совершению насильственных действий и захвату граждан с применением силы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Муждабаев уже объявлен в международный розыск. Материалы для его заочного ареста подготовленыМуждабаев уже объявлен в международный розыск. Материалы для его заочного ареста подготовлены
Изменить размер текста:

Главным следственным управлением СК РФ заочно предъявлено обвинение российскому журналисту Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". За это могут наказать штрафом в размере до одного миллиона рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

- Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан России, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова, - сообщили в СК России.

По данным ведомства, Муждабаев уже объявлен в международный розыск. Материалы для его заочного ареста подготовлены.

Отметим, что Айдер Муждабаев начинал свою журналистскую карьеру в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года был частью московской редакции газеты "Московский комсомолец", а с 2008-го занимал должность заместителя главного редактора. В 2015-м он переехал на постоянное место жительства на Украину, где стал заместителем гендиректора украинского телеканала "ATR". На своей странице Айдер хвалится монетами хазарского каганата, называя их почему-то татарскими, и красуется в форме американского военного с именной биркой Ричард.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля
Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой
Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса