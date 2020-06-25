После «митингов за Джорджа Флойда» в США случилась новая вспышка коронавируса

Из-за бурных событий за океаном все уже забыли о коронавирусе. Да и сам он, казалось, пошёл на спад. 1 мая суточный прирост заболеваемости в США составлял 3,1%, а к 25 мая — сократился до 1%. Но в тот день случилась трагедия: в Миннесоте после задержания белым полицейским умер афроамериканец Джордж Флойд. Как выяснилось позже, он был под действием наркотиков и болел коронавирусом, так что мог погибнуть просто от общей изношенности организма.

Но подробности уже никого не интересовали. Вспыхнули протесты, пожалуй, самые массовые за всю историю Штатов. Митинги за справедливость быстро переросли в погромы и мародёрства. О мерах предосторожности никто уже и не думал. Больше того, власти графства Линкольн (штат Орегон) недавно вообще разрешили темнокожим ходить без масок. Якобы с закрытыми лицами полицейские принимают их за боевиков, проявляют расизм — тут, мол, и до «новых Флойдов» недалеко.

Эпидемиологический результат налицо. Как известно, инкубационный период ковида — порядка двух недель. И всю первую половину июня суточная заболеваемость по инерции падала, достигнув исторического минимума в 0,89% к 15 числу. А потом — всплеск! Через три дня — 1,3%, через день — 1,4%, еще через день — 1,5%! На 24 июня новых заражений было столько же, как и на пике в апреле: больше 35 тысяч.

При этом выходят на улицы не только «флойдовцы» — возобновляет предвыборную кампанию и действующий президент Дональд Трамп. 20 июня он собрал почти семь тысяч человек на стадионе в городе Талса (Оклахома).

А тем временем количество больных ковидом в США вплотную приблизилось к психологической отметке 2,5 млн. Погибших американцев — 114 тысяч. Почти столько же было в Первую мировую.

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