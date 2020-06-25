«Спасла от тяжёлого недуга»: Виктория Боня поддержала бывшего мужа

Виктория Боня рассказала о серьезном заболевании бывшего мужа, миллионера Алекса Смерфита в своём Инстаграме. Два года семья хранила в тайне информацию о болезни Алекса, у которого обнаружилась болезнь Лайма. Долгие месяцы лучшие врачи мира не могли поставить правильный диагноз, в то время как бизнесмен увядал на глазах. За два года, по словам Виктории, он превратился в скелет. Выявить опасную болезнь он смог самостоятельно, прочитав сотни статей в интернете и обнаружив у себя симптомы болезни Лайма.

victoriabonya Давайте пожелаем Алексу Смерфиту полного восстановления. Это было нелегко, но, слава Богу, самое страшное позади!

Сегодня, благодаря строгой диете и ежедневной борьбы с инфекцией состояние Алекса значительно улучшилось. Как стало известно kp.ru, Смерфит пошел на поправку во многом и благодаря участию Виктории, которая знала о состоянии бывшего супруга с первых дней.

alexandersmurfit Как оказалось, Алекс Смерфит в последние два года сильно болел

Специально для Алекса она разработала курс дыхательной гимнастики и духовных медитаций, которыми занималась с ним лично. Эти занятия помогли ускорить процесс выздоровления и восстановления. Как оказалось, Виктория Боня давно изучает различные медицинские практики. Многими полезными советами она постоянно делится со своими подписчиками. На это раз ее знания помогли близкому человеку.