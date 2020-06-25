2020-06-25T17:59:06+03:00
Звезды

"Выгляжу я как бабушка": Татьяна Брухунова добила завистников снимком в халате

Молодая жена Евгения Петросяна изящно ответила злопыхателям
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татьяна Брухунова часто сталкивается с атакой завистников и злопыхателейТатьяна Брухунова часто сталкивается с атакой завистников и злопыхателейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Имя Татьяны Брухуновой в последнее время у всех на слуху. И не только потому что 31-летняя девушка является пятой женой Евгения Петросяна. Красавица обожает брендовые наряды, за что получила звание иконы стиля. Ее блог наглядное тому доказательство.

Татьяна Брухунова часто сталкивается с атакой завистников и злопыхателей. Молодая жена Евгения Петросяна придерживается классических моделей в выборе одежды, за что ее критикуют злые языки.

"За период карантина я поняла две вещи. Первое - выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин, простите!). Второе - мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу", - обратилась она к поклонникам.

bruhunovabruhunova
Уважаемые эксперты! Спасибо, что создаете шумиху вокруг моего профиля
2748 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, она привыкла к нападкам в свой адрес. Ведь делают это специально обученные люди. "Недавно «знатоки» договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака. Не сразу удалось смекнуть, для чего нужна такая активность ботов. То, что они проплачены, я доподлинно знаю", - заявила возлюбленная 74-летнего сатирика.

Однако в ответ Татьяна получила порцию критических замечаний. "Я не бот проплаченный, но скажу честно, стиль у вас - бабушкин", "Хозяйка аккаунта не терпит критику", "Серая мышка, ни дать, ни взять", "Я не из тех, кто пишет гадости, но думать, что все критикующие проплачены, это просто смешно. В таком ключе обсуждают вас не только здесь, но и в других соцсетях, не под вашим профилем, а в посторонних группах. Им кто платит, интересно? Не заморачивайтесь. Просто у людей разные вкусы", "Мне кажется, вы все время держите какую то оборону... Как будто на вас все время нападают", - заявили фолловеры.

bruhunovabruhunova
Хорошо-то как
1370 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Брухунова долго терпеть не стала и добила злопыхателей, разместив в блоге фото в черном халате в горошек с зелеными листами папоротника. Довершали лук дорогущая сумка и шлепки. "Счастье!, - подписала сочный кадр избранница Евгения Вагановича, попутно засветив на пальчике обручальное кольцо.

На удивление под фотографией нет ни одного негативного комментария. Вот уж лучше не скажешь - добила так добила завистников. "Во всех ты душечка нарядах хороша!", "У Вас хороший вкус!", "Ну какой же Вы пирожочек яркий", "Красивый халатик", "Сумочка огонь", "Какая красота!", "Любуюсь каждым вашим фото!", "Очень импонируете", "Летняя свежесть!", - восхищается публика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля
Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой
Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса