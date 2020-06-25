«Гагарин» взлетел на воздух

Как известно, Каннский фестиваль в этом году не проводился, но результаты работы отборочной комиссии тем не менее были оглашены. Предполагается, что штамп каннской селекции поможет избранным фильмам в тяжелых условиях, когда вообще непонятно, будет ли еще кто-то смотреть кино и когда именно. Особенно это касается фильмов молодых режиссеров, для которых жизненно важно быть замеченными, в том числе другими фестивалями. Некоторым просмотровкам сопутствует представление фильмов директором фестиваля Тьерри Фремо, как это было бы в офф-лайне, если бы они вошли в программу «Особый взгляд».

Французский «Гагарин» (Gagarine) Фанни Лиатар и Жереми Труаля - отнюдь не биопик первого космонавта в мире, хотя хроникальные кадры с ним демонстрируются в начале фильма. На них зафиксирована общая эйфория по поводу приезда советского космонавта в Париж в 1963 году - с целью открытия многоквартирного комплекса на рабочей окраине французской столицы, которому было присвоено его имя. Дух русского космоса, его мифология до сих пор живут в обветшавших, морально и физически износившихся стенах.

Поэтическая история Юрия, превратившего Гагарин в свой космический корабль и взмывающего из него прямо в открытый космос, происходит на фоне реальных событийФото: кадр из фильма

Здесь никого не интересует, что «русский космос» также обветшал, как жилой комплекс «Гагарин», здесь до сих пор слышна русская речь - Дени Лаван, привычно выступающий в виде бомжа, исполняет на русском песню Высоцкого, а молодая цыганка Диана выступает с русским шансоном «Жулик будет воровать, а я буду продавать», полностью отвечающим ее жизненным взглядам. Ее 16-летний афро-французский дружок по имени Юрий отказывается покидать Гагарин, когда в августе прошлого года власти решили его взорвать, постепенно переселив в другие места 370 не самых успешных и богатых, в основном мигрантских семей. Поэтическая история Юрия, превратившего Гагарин в свой космический корабль и взмывающего из него прямо в открытый космос, происходит на фоне реальных событий, но документальная основа становится поводом для метафорического повествования о юности, чьим мечтам нет места в мире социального хаоса и коммунальной разрухи.

Польско-шведский «Пот» (Sweat) Магнуса фон Хорна имеет главной героиней молодую красивую фитнес- тренершу, ни на секунду не вылезающую из инстаграмаФото: кадр из фильма

Польско-шведский «Пот» (Sweat) Магнуса фон Хорна имеет главной героиней молодую красивую фитнес- тренершу, ни на секунду не вылезающую из инстаграма, но достаточно неглупую, чтобы понимать - вся ее так называемая жизнь может испариться за один клик. В минуты сомнений она и сама подумывает о том, чтобы освободить от себя сотни тысяч фолловеров, что говорит о ней лучше, чем о типичной пользовательнице этой соцсети.

Удалиться из которой она, конечно, не может, ибо это ее единственный (помимо собаки) источник любви. Мир фитнеса имеет свою темную сторону, ведь на его ударниц представители противоположного пола смотрят исключительно как на сексуальный объект, игнорируя их трепетные души. Подобный «мужской взгляд» и неизбежно сопутствующие ей акты мастурбации отвратительны прекрасной инструкторше. Но на какой еще «взгляд» она еще может претендовать?