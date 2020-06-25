2020-06-25T17:52:26+03:00
Политика

В ЦИКе назвали провокацией попытку проголосовать дважды

Журналист «Дождя» Павел Лобков выразил свою волю и дистанционно, и на участке
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Изменить размер текста:

Журналист Павел Лобков в эфире телеканала «Дождь» сообщил, что 25 июня дважды проголосовал по поправкам в Конституцию - сначала на избирательном участке №141 Москвы, а через час в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «провокацией».

«Прям специально «подарки» готовились. Ряд провокаций, - сообщила глава ЦИК в информационном центре в первый день голосования по поправкам. - Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать»

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности». Поскольку те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке.

«Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свою работу. Будет принято соответствующее решение по этому поводу», - пояснил Николай Булаев.

Согласно процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование и которым после проверки по базам разрешили голосовать в этой форме, не должны выдавать бюллетени. Однако если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Шенген» на двоих
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз. Финальные подписи под документом поставили главы МИДов Сергей Лавров и Владимир Макей. Теперь побывать в Минске, заглянуть во Псков и полюбоваться красотами Питера туристы со всего мира могу
Новости 24
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля
Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой
Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса