В ЦИКе назвали провокацией попытку проголосовать дважды

Журналист Павел Лобков в эфире телеканала «Дождь» сообщил, что 25 июня дважды проголосовал по поправкам в Конституцию - сначала на избирательном участке №141 Москвы, а через час в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «провокацией».

«Прям специально «подарки» готовились. Ряд провокаций, - сообщила глава ЦИК в информационном центре в первый день голосования по поправкам. - Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать»

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности». Поскольку те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке.

«Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свою работу. Будет принято соответствующее решение по этому поводу», - пояснил Николай Булаев.

Согласно процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование и которым после проверки по базам разрешили голосовать в этой форме, не должны выдавать бюллетени. Однако если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.