2020-06-25T17:12:34+03:00
Экономика

Кричевский: «Богатые больше на чай в ресторане оставляют, чем им придется доплатить на лечение больных деток»

Экономист оценил возможность отмены подоходного налога для малоимущих
Виктор МАТРОСОВ
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Известный российский экономист Никита Кричевский.Известный российский экономист Никита Кричевский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный российский экономист Никита Кричевский в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Такую меру в обращении к россиянам анонсировал Владимир Путин. Новая налоговая ставка вступит в силу с 1 января 2021 года.

«За последние 15 лет в окружении Путина образовалась прослойка людей, которая стала абсолютно против прогрессивной шкалы НДФЛ, любого повышения налогов на богатых. Ставка в 13% для всех – это была священная корова, к ней не то, что прикасаться, а даже подходить нельзя. Мол, это то, с чем команда приходила с самого начала. И Путин, как человек мудрый, понимает: если он в директивном порядке объявит о резком повышении подоходного налога на богатых и одновременном освобождении от него самых малоимущих, то его будут поджирать свои же. Поэтому Путин сделал проще: вот вам два процента сверху – на лечение больных деток. Это такой налог солидарности. Для человека, который зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, - это 1300 рублей лишних налогов в месяц. Да он на чай в ресторане больше оставляет.

Но тут дело в принципе. Это прорыв. И на мой взгляд, это мудрая комбинация, которая нацелена на установление в будущем прогрессивной шкалы налогообложения. Следующим шагом будет освобождение от уплаты НДФЛ малоимущих. Будет ли потом налог на богатых – 30%? Не исключено. В любом случае, мы живем в обществе, в котором нельзя рубить с плеча. Уже сколько было таких прецедентов в истории, и во что это превращалось. Поэтому Путин действует постепенно», - сказал Кричевский в эфире.

Полностью последний выпуск передачи «Экономика с Никитой Кричевским» на Радио «КП» слушайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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