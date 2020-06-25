Голоса москвичей, которые пытаются проголосовать дважды, учтут лишь один раз

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зафиксировала первые попытки жульничества на голосовании по поправкам к Конституции РФ. В четверг председатель МГИК Юрий Ермолов обратил внимание жителей столицы, что голоса участников электронного голосования, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Причем, в отношении членов избирательных комиссий, ошибочно выдавших таким москвичам бюллетени, примут дисциплинарное взыскание.

«На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках №1958 в Орехово-Борисово Южном и №141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома, - сообщил агентству ТАСС Юрий Ермолов. - Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз».

В настоящее время обе урны с повторно выданными бюллетенями опечатаны, находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.

«Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - пояснил Ермолов.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия №1958 рассматривает возможное решение об освобождении от занимаемой должности ее председателя. Причем, Юрий Ермолов советует москвичам не провоцировать членов территориальных избиркомов на нарушение законодательства – это чревато уголовно наказуемыми последствиями.

«Напомню, что и в отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», - резюмировал председатель Мосгоризбиркома.