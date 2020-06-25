2020-06-25T17:27:42+03:00
Общество

Во сколько может обойтись туристу выход в открытый космос

Россия подписала первый в истории контракт на выход космического туриста в космос. Наш обозреватель подсчитал стоимость такого полета
Александр МИЛКУС
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Россия подписала первый в истории контракт на выход космического туриста в космосРоссия подписала первый в истории контракт на выход космического туриста в космосФото: Shutterstock
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Разговоры о том, что Россия сможет возить новых космических туристов на Международную космическую станцию после того, как на нее на «Союзах» перестанут летать астронавты NASA и других космических агентств, ходили давно.

Вариантов было, по сути, два. Один – под туриста резервируется одно место в корабле, на котором на очередную вахту улетают два наших профессиональных космонавта. А возвращается турист через неделю-две с предыдущей сменой. Таким образом много лет летали о программе «Интеркосмос» на советские космические станции космонавты дружественных СССР стран.

Но, если к российскому сегменту будет пристыкован многофункциональный лабораторный модуль «Наука» (мы ждем это событие в следующем году), работы нашим космонавтам прибавится и тогда, скорее всего, летать будут экипажи из трех профессионалов.

В этом случае, как говорили мне в Роскосмосе, под туристов может быть заказан отдельный корабль «Союз». Собственно, о таком варианте и говорится в сегодня опубликованной новости про то, что компания Space Adventures Inc. заключила контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия» об отправке в 2023 году двух непрофессионалов.

В этом случае такой полет будет осуществляться вне графика смен экипажей основных экспедиций. И обойдется любителям посмотреть на Землю из космоса существенно дороже, чем цена, которую платили туристы в прошлом.

Одно дело, когда турист платит на кресло в корабле, который бы и так полетел к МКС, совсем другое, когда заказывается пуск. Это значит, что специально для путешественников будет строиться корабль и ракета. Это значит, что нужно будет заплатить за работу командира корабля – а им должен быть профессиональный космонавт, имеющий уже опыт полетов. А если один из туристов, как сказано в официальном сообщении Роскосмоса, собирается выйти в открытый космос, цена взлетит еще больше.

Подробности контракта, что совершенно справедливо, не раскрываются. Но можно прикинуть. Последним туристом, который летал на МКС в 2009 году, был основатель цирка Du Soleil Ги Лалиберте. Он выложил, по неофициальным данным, около 35 млн долларов. Новые туристы наверняка заплатят не намного меньше, чем то, что платила за последние контракты NASA – а это около 80 млн. А если один из них все-таки решится включить в программу пребывания на МКС выход в открытый космос, такой контракт может обойтись еще в несколько миллионов. Так как подготовка к такой сложной и опасной операции включает гораздо бОльшие затраты. Например, тренировки в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, которая, кстати, недавно открылась после реконструкции.

На круг для двух туристов полет на МКС может обойтись больше, чем в 100 млн долларов. Думаю, это будет сравнимо со стоимостью полетов на корабле Илона Маска Crew Dragon. У него, как было заявлено, цена одного кресла после того, как начнутся регулярные полеты, составит около 55 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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