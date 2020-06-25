Хабиб - самый популярный по версии «Форбс». А Бузова вернула себе лидерство в Инстаграм

Основными критериями стал доход за последний год и популярность в соцсетях. Первое место «выиграл» непобедимый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, заработавший по оценкам экспертов журнала более 16 млн долларов. И это при том, что Хабиб в прошлом году провел всего один бой против Джастина Порье. У Нурмагомедова это была 24-я победа в 24-х боях. Плюс у Хабиба один из самых раскрученных Инстаграм.

На втором месте осталась Ольга Бузова, которая заработала не так много, но зато все время на слуху. А вот на третью строчку поднялся Егор Крид, потеснивший хоккеиста Александра Овечкина. Из спортсменов в десятку попал еще хоккеист Артемий Панарин, который заключил новый контракт в НХЛ и теперь получает даже больше Овечкина, хотя не так популярен.

Еще в этом рейтинге есть самый успешный наш теннисист Даниил Медведев (12-е место), самый популярный футболист Артем Дзюба (13-е место), боксер по прозвищу «Крашер» Сергей Ковалев (22-е место), теннисит Карен Хачанов (23-е место). А вот завершившая свою карьеру Мария Шарапова сходит со звездного небосклона (25-е место). Набирает популярность футболист Федор Смолов, перешедший в испанскую «Сельту» и уже забивший гол мадридскому «Реалу» (28-е место). Большое внимание по-прежнему привлекает к себе олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая в конце прошлого года приостановила карьеру, но теперь вновь тренируется (31-е место). На подходе к первой тридцатке полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин (32-е место).

Рейтинг Форбс. Топ-10 (Указаны суммы заработков в год)

Хабиб Нурмагомедов - 16,5 млн

Ольга Бузова - 2,7 млн

Егор Крид - 6,9 млн

Александр Овечкин - 15,1 млн

Ксения Собчак – 4,4 млн

Тимати – 5,1 млн

Дима Билан – 6,8 млн

Полина Гагарина – 6,4 млн

Артемий Панарин – 13,2 млн

Баста – 6,6 млн

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бузова вернула себе лидерство в соцсетях

Любопытно, что самой популярной в Инстаграм вновь стала Ольга Бузова. Напомним, что в сентябре прошлого года, ее после своей очередной победы обошел Хабиб Нурмагомедов. Но этой весной из-за пандемии он так и не смог выйти в октагон, и королева соцсетей вернула себе корону. Следующий бой Хабиба должен пройти в сентябре. Бузова, берегись!

Топ-10 Инстаграм российских звезд

Миллионов подписчиков в Инстаграм (в скобках – количество подписчиков в сентябре 2019 года)

1. Ольга Бузова — 21,3 (16,3)

2. Хабиб Нурмагомедов — 20,4 (16,4)

3. Настя Ивлеева — 17,3 (12.7)

4. Тимати — 15,6 (14,3)

5. Ксения Бородина — 14,9 (13,3)

6. Павел Воля — 14,5 (13)

7. Егор Крид – 12,9 (11)

8. Михаил Галустян — 12 (10,4)

9. Вера Брежнева — 11,5 (11,1)

10. Настасья Самбурская — 11(10,6)