Как сделать доставку продуктов в большом городе еще проще и быстрее

Экстремальные события 2020 года подстегнули службы доставки к невероятным темпам развития. Дело не только в росте популярности услуги у жителей большого города, хотя свое время житель мегаполиса ценит превыше всего. Курьеры взяли на себя важную социальную функцию обеспечения людей всевозможными товарами на время пандемии.

Один из лидеров рынка доставки — «Яндекс.Лавка». Проект уникален тем, что, несмотря на бешеную популярность, долгое время не имел своего приложения, а был удобно интегрирован в другие проекты IT-гиганта. Теперь у сервиса появилась собственная иконка и приложение. Корреспондент «Комсомольской правды» протестировал сервис и рассказывает, почему к нему стоит присмотреться.

Первое впечатление

Из «Еды» и «Такси» — других сервисов компании — «Лавка» пока не ушла. Полный набор продуктов от «Яндекса» у меня стоит давно. Теперь к нему присоединилось новое приложение с воздушной светлой иконкой.

Программа прямо реактивная: на бюджетном смартфоне запускается за считанные секунды. Меню с плавной анимацией. На пользователя смотрят разделы-карточки, оформленные в приятные цвета с лаконичными, но информативными иконками-иллюстрациями. Разделы запускаются тоже быстро, но тут многое зависит и от скорости интернета.

Крутая находка разработчиков прячется в конце каждой рубрики — кнопка «Здесь нет того, что я хочу». В поддержку «Лавки» можно отправить свои пожелания по любимому продукту.

Если вы вдруг забыли или никогда не задумывались, то рассказываем, как работает «Я.Лавка». У сервиса есть пункты хранения товаров во многих районах Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Почти каждую неделю на карте появляются новые точки. Большой продуктовый склад оборудован всем необходимым для хранения — стеллажами, холодильными камерами. Есть комната отдыха для курьеров и пункт обработки фирменных желтых сумок-коробов. Здесь же сотрудники пункта замеряют доставщикам температуру перед сменой.

Когда вы делаете заказ, его собирают, передают курьеру и оперативно доставляют. Среднее время — 10-15 минут, в этом плане приложение ничего не изменило. Короткий интервал благодаря тому, что количество пунктов сервиса растет, и они открываются так, чтобы охватить как можно больше домов микрорайона.

Три причины, почему стоит поставить новое приложение

Без лишних жестов по экрану. Раньше, чтобы заказать «Я.Лавку», нужно было идти на сайт или в приложения «Такси» или «Еда». Теперь вы заходите прямо в сервис и начинаете выбор товаров.

Приложение — это не просто список товаров. В него интегрирован умный алгоритм. В отдельную подборку он складывает товары, которые вы часто заказываете. Это вновь ускоряет процесс, чтобы не гулять по разделам.

Приложение умеет делать напоминания о продуктах, которые вы могли забыть.

Например, выбрали чай, вам ненавязчиво высветится иконка сахара. Взяли мюсли — к ним молоко или йогурт.

В «Яндексе» уже сообщили, что новые функции сервиса будут прежде всего появляться в оригинальном приложении «Лавки».

Как и где скачать

Бесплатно в Play Маркет для системы Android и AppStore для iOS.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не просто продуктовый склад

Сейчас «Яндекс.Лавка» состоит из 150 пунктов хранения. В компании уже просчитывают, как можно использовать растущую инфраструктуру в своем развивающемся бизнесе электронной торговли. Ведь у корпорации создана своя действующая экосистема сервисов, которая делает жизнь многих пользователей удобнее.

Дабы ускорить и увеличить качество доставки, в будущем планируется задействовать пункты «Лавки» как распределительный центр при других доставках. Например, от маркетплейса «Беру» или «Я.Маркет». Курьеры и таксисты, которые сотрудничают с сервисом, смогут доставлять такие товары. В планах предложить свои ресурсы другим e-commerce-сервисам и помогать с доставкой «на последней миле».