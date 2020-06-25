2020-06-25T17:52:26+03:00
Политика

Выходит в свет специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Наша Конституция»

Отвечаем на главные вопросы о голосовании по поправкам в основной закон страны
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Задача спецвыпуска – объяснить, зачем нужны поправки в основной Закон страны и почему так важно проголосовать каждому из насЗадача спецвыпуска – объяснить, зачем нужны поправки в основной Закон страны и почему так важно проголосовать каждому из насФото: Олег ЗОЛОТО
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26 июня, в пятницу, в ежедневной «Комсомольской правде» выходит спецвыпуск «Наша Конституция», посвященный предстоящему голосованию по поправкам в основной закон страны. Напомним, оно назначено на 1 июля.

Задача спецвыпуска – объяснить, зачем нужны поправки в основной Закон страны и почему так важно проголосовать каждому из нас.

А что внутри?

- Рассказ Председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, как будет проходить голосование.

- Подробная схема самой процедуры. В этот раз из-за предпринятых мер безопасности поход на избирательный участок будет не похож на выборы. На голосование отводится целая неделя, а на самих участках будут строго следить за санитарными правилами.

- Детальный анализ предлагаемых поправок с комментариями экспертов и простых читателей «Комсомолки».

Спрашивайте во всех киосках вашего города или смотрите спецвыпуск прямо сейчас (скачать pdf).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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