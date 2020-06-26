«Росатом» помогает городам стать умнее

ГДЕ ОЗДОРОВИТЬСЯ, ГДЕ РАЗВЛЕЧЬСЯ?

Представьте: идет по Железноводску «изнуренный» целебной водой и тамбуканской грязью турист. После процедур он чувствует прилив сил и хочет развлечений. А в «Яндекс.Картах» - «Магнит», «Пятерочка», рынок «Славянка», кофейня да «Вишневый сад». Куда податься? Если еще год назад этот вопрос мог поставить в тупик даже местных, то теперь развлечения и культурный досуг стали доступнее.

В туристической части города стоят 12 интерактивных панелей. Коснулся экрана, и сразу видно, какие в городе запланированы события, где находятся достопримечательности, интересные пешие маршруты. Здесь же - любопытные факты из истории города, виртуальные выставки и лекции.

Смартфон обогащает этот сервис. Достаточно скачать приложение виртуального туризма, и вы будете заранее получать рush-уведомления о всех мероприятиях. А проходя или проезжая мимо какой-нибудь достопримечательности, получите сообщение о ней. В туристическом приложении 4 раздела: где разместиться и как лечиться, где поесть, как проехать, что посмотреть.

- В этой программе скоро появится «Единая касса»: билет на любое мероприятие в Железноводске можно будет приобрести, не выходя из дома или номера гостиницы, оплатив банковской картой, - рассказал глава города Евгений Моисеев.

«Умный город» - не только для туристов. Вторая его часть - это цифровая платформа городского управления. В этом смысле Железноводск стал первым городом, в котором оцифрованы и синхронизированы туристические сервисы и муниципальные ресурсы.

- Это позволяет не только гостям, но и жителям города взаимодействовать друг с другом, с администрацией, получать информацию о городской инфраструктуре, гостиницах, объектах питания, туристических маршрутах. «Умный Железноводск» - это серьезная инфраструктура. Мы здесь создали целую систему умных остановок, мониторинга транспорта, систему управления жилищно-коммунальными услугами в социальных учреждениях, систему видеонаблюдения, туристическую цифровую инфраструктуру, - рассказал руководитель направления «Русатом Инфраструктурные решения» (подразделение «Росатома») Сергей Кучин.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ - КАК НА ЛАДОНИ

Городские бюветы с некоторых пор снабжены системой интеллектуального видеонаблюдения, которая делает курорт безопасным. И не только.

Городские управленцы были по-хорошему шокированы, когда благодаря «умным» камерам выяснилось, что в выходные и праздники людей у бюветов не просто больше, а больше в несколько раз. То есть попить «Славяновской» воды в Железноводск приезжают не только курортники-долгосрочники, но и много туристов выходного дня. А кроме воды, им нужно где-то остановиться, поесть, отдохнуть, погулять. По словам Евгения Моисеева, установка интеллектуального видеонаблюдения подтолкнула городские власти к новым управленческим решениям: в Железноводске стали создавать программу мероприятий и сервисы, ориентируясь на ожидания гостей, приезжающих на пару дней.

«Умные» знаки пешеходного перехода подают водителям световой сигнал о приближении пешехода. А «умные» светофоры предотвращают пробки. На табло городских остановок видно, где находится маршрутка и когда она подойдет. Расписание по каждой остановке также подсказывают установленные в смартфон программы «Умный город» и «Умный город-курорт».

Информационные панели рассказывают о жизни в городе и его достопримечательностях. Фото предоставлено пресс-службой Железноводска

А «фишка» «Умного города» в том, что, если маршрутка опоздала или не подошла, то можно отправить обращение главе города через подраздел «Активный гражданин».

Так можно сообщить о любой проблеме. Как отметил мэр Железноводска, обратившийся в течение двух часов получает предварительный ответ. Раньше на это уходило много времени и приходилось идти в администрацию, писать заявление, ждать, когда оно дойдет до ответственной за решение проблемы службы.

Кстати, «Умный город» показывает, что больше всего беспокоит горожан. А это позволяет городу правильно определять приоритеты в очередности решения проблем.

ДЕНЬГИ НЕ УТЕКАЮТ

«Умные счетчики в Железноводске поставили в школах и детских садах. Оказалось, жизнь в них течет даже ночью. Точнее, вода и электрический ток. Перед уходом сотрудники забывали выключить свет, а вот с водопроводом вышло сложнее: причиной потерь стали протечки в трубах, которые не замечали в 10 учреждениях. Обнаружили, отремонтировали, начали экономить. Причем немало: по приблизительным расчетам, около 30%.

- По теплоснабжению мы пошли еще дальше, - рассказал Евгений Моисеев. - Поставили умные приборы учета и регулировки, и директора со своего смартфона перед выходными или длинными праздниками уменьшают температуру в школах и садах, а в ночь перед рабочей неделей снова прибавляют в классах тепла.

Умные датчики помогли решить и проблему переполненных мусорных баков. Система отслеживает их наполнение и составляет график передвижения мусоровозов.

«Умный город» наполняется новыми сервисами. Например, в городе атомщиков Сарове, откуда и пошел проект, цифровая муниципальная платформа содержит больше 40 сервисов по взаимодействию жителей с городскими организациями и управлению муниципальным хозяйством.

- «Умный город» позволяет нам снизить время рассмотрения обращений, услышать мнения жителей и отдыхающих, их предложения по ремонту и улучшению нашей курортной инфраструктуры. И конечно, все это нацелено на то, чтобы повышались комфорт жизни в городе и поток отдыхающих, - отметил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

На остановке сразу видно, когда придет автобус. Фото предоставлено пресс-службой Железноводска

СПРАВКА

Систему «Умный город» разрабатывает дочерняя компания «Росатома» «Русатом Инфраструктурные решения» («РИР»). Сегодня она работает в Сарове Нижегородской области, Железноводске, Мурманской области, ряде других регионов и внедряется еще в 12 городах, где работают предприятия «Росатома».