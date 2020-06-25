Выбираем лучший вуз по качеству образования, престижу диплома и зарплате выпускника

Единый экзамен в этом году перенесли из-за коронавируса на более поздний срок, но приемная кампания-2020 идет уже вовсю. Самое время думать о том, как правильно выбрать вуз и определиться с будущей профессией. Поскольку есть сложности и с самим механизмом поступления, к выбору вуза стоит подойти максимально ответственно.

Как и в прошлые годы, абитуриенты могут подавать документы сразу в несколько вузов. Однако, абитуриенту нужно решить, какой из университетов для него приоритетен, чтобы заполнить согласие на зачисление в него. После того, как вуз сформирует списки кандидатов с баллами ЕГЭ, все абитуриенты из этого списка, подписавшие согласие, зачисляются на первый курс. Все остальные, кто также проходит по баллам, могут отозвать свои согласия из других вузов, и поступить в этот во вторую волну. В общем, схема непростая – так что лучше сразу ориентироваться на один университет и правильно оценивать свои силы.

Чтобы помочь абитуриентам выбрать подходящий вуз, "Комсомолка" обобщила данные различных рейтингов вузов – так российских, так и зарубежных. Готовые рейтинги обычно учитывают сразу несколько показателей: качество преподавания, число иностранных преподавателей и студентов, публикационная активность в научных журналах, а также репутация у работодателей. Ну, а чтобы абитуриенты могли сами выбрать, какие показатели им важнее, мы публикуем списки лучших вузов по каждому из этих индикаторов в отдельности.

Топ-10 вузов по баллам ЕГЭ зачисленных*

В топовый вузах счет в битве за поступление идет на десятые доли балла! Однако, эти значения – средние по всем специальностям. Если четкого представления о профессии мечты нет, а поступить хочется, в первую очередь, в престижный университет, стоит поискать направления с меньшим конкурсом и меньшим проходным баллом.

Место/ Название/ Средний балл зачисленных в 2019 году

1.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 97.3 балла

2.Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 96.2 балла

3.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (г. Москва) 95.4 балла

4.Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 93.6 балла

5.Университет. Иннополис 92.7 балла

6.Университет ИТМО 92.7 балла

7.Санкт-Петербургский государственный университет 92.4 балла

8.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (филиал г. Санкт-Петербург) 92.0 балла

9.Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 91.7 балла

10.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 91.0 балла

Топ-10 негосударственных вузов по баллам ЕГЭ зачисленных*

Многие абитуриенты сейчас предпочитают поступать в частные вузы – там и конкурс меньше, и проходные баллы ниже. Однако, далеко не всегда это так: троечникам даже в негосударственный вуз поступить будет сложно.

Место/ Название/ Средний балл зачисленных в 2019 году

1.Университет Иннополис 92.7 балла

2.Национальный институт дизайна (г. Москва) 86.5 балла

3.Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов 81.1 балла

4.Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 78.3 балла

5.Академия труда и социальных отношений (г. Москва) 77.8 балла

6.Российская академия адвокатуры и нотариата 77.7 балла

7.Московский финансово-юридический университет МФЮА 77.4 балла

8.Российский новый университет, г. Москва 76.7 балла

9.Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет 73.6 балла

10.Московский университет им. С.Ю.Витте 73.0 балла

Топ-10 лучших вузов по условиям для получения качественного образования**

Этот показатель включает данные о количестве и уровне преподавателей, числе иностранных преподавателей и студентов, совместных программах с зарубежными вузами и возможностях для стажировок. Иными словами, это возможности для студента выжать из своего образования максимум. Но надо понимать, что в таких условиях спуску лентяям не будет, и халатного отношения к учебе никто не потерпит.

Место/ Название

1.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

3.Санкт-Петербургский государственный университет

4.Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

6.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

7.Университет ИТМО

8.Национальный исследовательский Томский политехнический университет

9.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

10.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Единый экзамен в этом году перенесли из-за коронавируса на более поздний срок, но приемная кампания-2020 идет уже вовсю.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Топ-10 вузов, наиболее востребованных у работодателей**

На этот критерий стоит обратить внимание тем, кто планирует будущую карьеру уже со школьной скамьи. Абы какой диплом о высшем образовании работодателям уже не нужен, а во многих фирмах открыто отдают предпочтение выпускникам определенных университетов.

Место/ Название

1.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

3.Финансовый университет при Правительстве РФ

4.Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ

5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

6.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

7.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

8.Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

9.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

10.Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Топ-10 лучших вузов по уровню научно-исследовательской деятельности**

Этот показатель важен для будущих исследователей и ученых. Если вы планируете не ограничиваться 4 курсами бакалавриата, а получить, как минимум, кандидатскую степень, лучше сразу выбирать вуз, где активно ведется научная работа.

Место/ Название

1.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

3.Национальный исследовательский Томский государственный университет

4.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

5.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

6.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

7.Санкт-Петербургский государственный университет

8.Университет ИТМО

9.Казанский (Приволжский) федеральный университет

10.Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Топ-10 российских вузов из международного рейтинга университетов QS***

Тем абитуриентам, кто мечтает попасть на стажировку или на учебу за рубеж, стоит обратить внимание на те российские вузы, которые хорошо известны за границей. У них уже налажены контакты с иностранными университетами, так что попасть на программу по обмену не составит труда.

Место в мировом рейтинге/ Название

74.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

225.Санкт-Петербургский государственный университет

228.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

250.Томский государственный университет

281.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

282.Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

298.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

314.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

326.Российский университет дружбы народов

331.Уральский федеральный университет

Лучшие вузы по уровню зарплат выпускников

Официальная статистика по этому критерию, к сожалению, не ведется. Зато аналогичный рейтинг составил портал по поиску работ Superjob. Правда, пока в нем присутствуют только технические, юридические и экономические вузы.

Лучшие технические вузы:

Место/ Название/ Уровень зарплат в Москве в 2019-2020 гг. (руб).

1.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 180 000

2.Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 160 000

3.Национальный исследовательский университет ИТМО 160 000

4.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 155 000

5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 150 000

Лучшие экономические вузы:

1Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 110 000

2.Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 110 000

3.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 100 000

4.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 98 000

5.Финансовый университет при Правительстве РФ 90 000

Лучшие юридические вузы:

1.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 110 000

2.Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 100 000

3.Санкт-Петербургский государственный университет 95 000

4.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 90 000

5.Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 000

*по данным Мониторинга качества приема в вузы, НИУ ВШЭ, 2019

**по данным РАЭКС-Аналитика, 2020

***по данным аналитического агентства Quacquarelli Symonds, 2020