Кто следит за электронным голосованием по поправкам в Конституцию

С восьми часов утра 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию — открылись избирательные участки. Через два часа появился доступ к голосованию-онлайн. Его впервые проводят в России, да и в мире прецедентов не много. Пилотный проект на этих выборах тестируют в Москве и Нижнем Новгороде.

В столице накануне заработал Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Его сотрудники рассказал о том, как проходят выборы.

Безопасность на участках

Перед открытием каждого провели санитарную обработку. На участках проводят температурный контроль всех, кто приходит — от сотрудников избирательной комиссии и наблюдателей до голосующих.

Помещения для голосования регулярно дезинфицируются, в том числе и ночью. Есть разметка на полу, которая напоминает о соблюдении социального дистанцирования. Члены комиссии, наблюдатели и волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такие же выдают голосующим, если у них нет своих масок и перчаток.

Кто следит за очным голосованием

На всех участках работают общественные наблюдатели. Только представьте — их 21,5 тысяч! 800 независимых, остальные — представители партий и НКО. Следить за ходом голосования будут журналисты из-за рубежа и иностранные наблюдатели — граждане Евросоюза, стран Африки и даже Новой Зеландии.

На участках более 7000 видеокамер. Они обеспечивают контроль за ключевыми точками. Видеосигнал с них идет в Общественный штаб. Записи с камер будут храниться весь период голосования. Если будет жалоба, то представители группы разбора нарушений будут отматывать видео на точное время и проверять факты.

– Наблюдение будет круглосуточным. Мы выпустили специальную рекомендацию не выключать свет: участок будет закрыт, но наблюдение будет продолжаться, будут сидеть операторы, – рассказал руководитель Общественного штаба Илья Массух.

...и электронным

Голосовать онлайн будут более 1 миллиона человек. Процедура продлится до вечера 30 июня. Виртуальным избирателям не стоит переживать за безопасность своего голоса.

Во-первых, при Общественном штабе по контролю за голосованием есть электронный штаб. Это подразделение, которое отвечает за онлайн-процедуру. Его наблюдатели видят статистику подачи голосов на мониторах. Но только число проголосовавших, а не их решение.

Есть спецгруппа из программистов, технических специалистов и инженеров. Они следят, чтобы голос каждого был обезличен, то есть был соблюден принцип тайного голосования. Коды системы доступны в открытом доступе на портале GitHub. Любой желающий может изучить, как внутри устроена система электронного голосования.

— Все голоса зашифрованы и данные разбиты на пять ключей. Только при их соединении можно расшифровать данные, — добавил Александр Асафов.

Как координируется работа

При Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием есть большой call-центр. Здесь не только принимают жалобы и обращения, но и вносят все заявки в специальную таблицу, чтобы не потерять и отработать запрос.

— При необходимости на место будет отправлена мобильная группа из трех-четырех наблюдателей и журналистов. Будут опрашивать свидетелей и фиксировать нарушение, если оно было объяснил Александр Асафов.

Сообщить о нарушении в Общественный штаб

Для этого вы можете обратиться к наблюдателю, председателю участка. Жалобы и замечания по электронному голосованию можно адресовать в call-центр электронного штаба 8 (800) 222-55-52.