2020-06-25T19:08:05+03:00
Общество

Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги

По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2021-2025 гг. планируется реставрация скульптур («Скорбящая мать», «Стоять насмерть» и т.д.), стел и обелисков, ремонт пешеходных мостов, здания «Ротонды», благоустройство территории и т.д.

«Мы знаем, что изначально у архитектора Вучетича была очень большая задумка – он хотел довести этот проект до самой Волги. Пришло время принимать решение и продолжать этот проект», - отметила Министр, добавив, что она уже дала соответствующие поручения о проработке совместно с региональными властями вопросов продолжения Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до реки Волги.

«Мы договорились с Андреем Ивановичем, что выработаем поэтапный план реставрации и реконструкции объектов», - заключила Ольга Любимова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Новости 24
Россия вернет Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
ФАС ожидает стабилизации цен на бензин в июле
В Индии 83 человека погибли из-за грозы
Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГ
Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI
Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июля
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля