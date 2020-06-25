Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги

В 2021-2025 гг. планируется реставрация скульптур («Скорбящая мать», «Стоять насмерть» и т.д.), стел и обелисков, ремонт пешеходных мостов, здания «Ротонды», благоустройство территории и т.д.

«Мы знаем, что изначально у архитектора Вучетича была очень большая задумка – он хотел довести этот проект до самой Волги. Пришло время принимать решение и продолжать этот проект», - отметила Министр, добавив, что она уже дала соответствующие поручения о проработке совместно с региональными властями вопросов продолжения Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до реки Волги.

«Мы договорились с Андреем Ивановичем, что выработаем поэтапный план реставрации и реконструкции объектов», - заключила Ольга Любимова.