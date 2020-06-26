В Москве прошел первый день голосования онлайн и на участках

Столица, как и вся Россия, провела первый день голосования по внесению изменений в Конституцию. С 25 июня по 1 июля все участки работают с 8.00 до 20.00. Впервые процедура в Москве прошла вчера в том числе и в электронном виде. Всего через порталы mos.ru иgosuslugi.ru для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались 1 051 155 москвичей. Причём это только те, кто успешно прошел проверку. Некоторые заявки пришлось отклонить в основном из-за некорректно указанных данных.

МИМО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НЕ ПРОСКОЧИТ

Все процедуры в первый день контролировал Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. До вечера 1 июля включительно в штабе работают видеоцентр, колл-центр, группа разбора, группа мобильного реагирования и Э-штаб. Наблюдение получилось полномасштабным и круглосуточным.

«Видеонаблюдением охватили все участки, которые разрешены по законодательству, - рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух. - Голосование в первый день прошло в штатном режиме. Мы отсмотрели видеотрансляции с нескольких участков. Жители голосовали достаточно активно».

По его словам, в видеоцентр в штабе поступали данные со всех камер видеонаблюдения. А их сейчас работало более 7 тысяч. «Мы выпустили специальную рекомендацию не выключать свет: когда участок закрыт, наблюдение продолжается, будут сидеть операторы», - уточнил Илья Массух.

Видеоцентр включает 24 монитора для работы обученных наблюдателей, регулярно сменяющих друг друга. Наблюдатели фиксируют случаи сбоев, нарушений, технических проблем. Далее они передают эту информацию группу разбора Общественного штаба.

Записи с камер хранились не только в первый день, но будут в целости и сохранности все дни голосования. При этом на мониторы группы разбора отдельно выводились картинки спорных ситуаций. Наблюдатель включал видео с конкретного участка и в конкретное время, отматывал и просматривал. Согласитесь, все, как в футболе, где тоже проверяют, как гол забили. Теперь так же и с голосованием. Мимо наблюдателей не проскочил ни один бюллетень. Если по какой-то причине у тех, кто зарегистрировался онлайн, не срабатывала система, то они приходили на свой участок лично и спокойно голосовали.

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ И ВИРУСАМИ

Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивали 45 тысяч членов территориальных и участковых комиссий. На участках в первый день находились также 21 500 наблюдателей - от Общественной палаты столицы, разных партий и движений. Они продолжат работу и в остальные дни до окончания голосования.

«Общественный штаб сразу анализировал всю поступающую информацию о нарушениях, - отметил официальный представитель штаба Александр Асафов. - Мы зафиксировали ложные сообщения о якобы выявленных нарушениях, которые были опубликованы до начала голосования. Фейки были обнаружены при разборе сообщений, в том числе на «Карте нарушений» движения «Голос».

По его словам, прозрачность процедур обеспечивали не только общественники и видеокамеры, но и иностранные эксперты. Среди них - представители Западной Европы, Ближнего Востока, Африки. Обычные жители также могли сообщать о замеченных ими нарушениях. Для этого нужно было подойти на участке к председателю комиссии или наблюдателю. По заявке на конкретный участок приезжала мобильная группа разбора.

Кроме фейков и вбросов, голосование защитили и от COVID-19. Сотрудники МГИК предприняли все меры по обеспечению безопасности на участках и бесконтактному голосованию на дому.

«Все помещения, куда приходили голосующие, постоянно дезинфицируются, в том числе и ночью, - объяснила Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба. - На полу нанесена разметка для социального дистанции. Все члены комиссий, наблюдатели и волонтеры получили маски, перчатки, антисептики. Все это выдавалось при необходимости и голосующим. Всем измерялась температура».

Надомное голосование тоже проходило с соблюдением всех санитарных норм. Выезжающие на дом сотрудники УИК одеты в защитные костюмы. Они не заходили внутрь квартиры. Голосующие показывали им паспорт на расстоянии не менее 1,5 метра, не передавая его в руки сотрудникам.

ВСЕ ГОЛОСА ЗАШИФРОВАНЫ

Накануне был разделен ключ шифрования для онлайн-голосования. Пять его частей получили Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, Центральная избирательная комиссия РФ, Территориальная комиссия по электронному голосованию, Нижегородская область и движение «Голос». Флеш-карты с частями ключа были запечатаны в специальные пакеты, защищенные от вскрытия. Соединение частей ключа состоится после завершения голосования. Расшифровать голоса можно будет только после вскрытия пакетов и соединения всех ключей. По словам руководителя Электронного штаба Владимира Чернецкого, в первый день существенных технических ошибок и сложностей при онлайн-голосовании не зафиксировано. Это ранее доказало и неоднократное тестирование системы.

ВНИМАНИЕ!

Жители столицы голосовали:

- онлайн на специальном портале 2020og.ru. С вопросами по процедуре можно обращаться в службу поддержки по электронной почте info@2020og.ru;

- на дому по предварительной заявке;

- на участке по месту постоянной регистрации или фактического проживания.

Участковые комиссии работают ежедневно с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00.

За консультацией по всем видам голосования, а также для уточнения адреса своего участка по месту постоянной регистрации можно звонить на горячую линию: +7 (800) 222-55-52.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто смотрит видеотрансляцию с участков?

С 25 июня по 1 июля в любое время в видео-центре Общественного штаба по наблюдению картинку с видеокамер на участках для голосования могут увидеть наблюдатели, представители СМИ, члены Общественной палаты Москвы.

С 1 июля с 7.00 трансляция со всех участков будет доступна для любого желающего на сайте vybory.mos.ru.

Камеры следят за происходящим в помещениях для голосования. Крупным планом транслируется увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. На картинке четко просматриваются места, где идет работа со списком участников голосования, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета голосов, место изготовления и подписания итогового протокола. То есть все главные детали процесса голосования.