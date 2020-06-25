Коронавирус заставит замолчать футбольные трибуны и церковные хоры

С первого сентября в Голландии снова будут пускать болельщиков на футбольные матчи. Однако премьер-министр Марк Рютте огорошил фанатов неожиданным заявлением - им будет запрещено петь и кричать на трибунах, даже если их любимая команда забьет гол.

- Все просто, - говорит Марк Рютте, - Если на стадионах станут петь, значит они будут снова закрыты для зрителей. Потому что, когда вы кричите или поете, вероятность распространения коронавируса очень велика. Поэтому, когда ваша команда побеждает, вы можете только бить в барабаны, трубить в трубы или радоваться вполголоса. Понимаю, это звучит ужасно, но исследования показывают, что пение и крики помогают вирусу распространяться.

Действительно, коронавирус поставил вне закона все виды хорового пения, в том числе скандирование речевок на стадионах. Во время пандемии эпидемиологи собрали множество доказательств, что репетиции и выступления хоровых коллективов в ряде стран становились причинами вспышек коронавируса. Это может быть связано с тем, что тренированные легкие певцов создают мощные воздушные потоки, которые далеко разносят вирус в случае бессимптомного течения болезни у мастеров сцены.

Показательный случай произошел в той же Голландии 8 марта, когда Амстердамский смешанный хор давал концерт “Страсти по Иоганну Баху”. Это был один из последних крупных концертов классической музыки в Нидерландах. Спустя несколько дней после представления певцы один за другим стали попадать в больницу с Covid-19. В итоге из 130 певцов, переболело 102, один участник хора умер. Аналогичные случаи произошли с коллективом хора “Скагит-Вэлли” из штата Вашингтон (45 певцов заболело, 2 умерло), с артистами хора Берлинского собора...

В связи с этим во многих странах групповое пение признано экстремально опасным занятием. Например, в Германии уже открыты рестораны, магазины, церкви, спортивные залы, но хоровое пение запрещено. Во время богослужений в католических соборах разрешено только “тихое пение”. Об опасности громкого пения заявляли представители такого авторитетного учреждения, как Центр по борьбе с болезнями Института Роберта Коха (Германия). А в прошлом году в журнале Nature была опубликована статья исследователей из Университета Калифорнии, которые провели интересный эксперимент. Они установили, что певец, который в течении 30 секунд тянет ноту “ля”, выделяет в окружающий воздух вдвое больше потенциально инфекционных микрочастиц, чем человек, который непрерывно кашляет в течении тех же 30 секунд.

Впрочем среди ученых нет единого мнения по этому поводу. Например, специалист по механике жидкостей профессор Кристиан Келер из Военного университета в Мюнхене утверждает, что пение относительно безопасное занятие.

- Во время наших экспериментов мы установили, что воздух двигается только в пределах полуметра перед певцом. - говорит профессор Келлер. - Этого недостаточно, чтобы интенсивно распространять вирус. Скорее всего, причиной вспышек в хоровых коллективах были обычные бытовые контакты между людьми - рукопожатия, объятия при встрече… А вот некоторые духовые музыкальные инструменты действительно могут создавать мощные воздушные потоки, способные далеко переносить аэрозоли с вирусом. Это кларнет, гобой и особенно флейта.

Без чарующих звуков гобоя, мы как-нибудь сможем обойтись. А вот благая весть о том, что громкие крики разносят микрочастицы только на полметра, греет душу фанатам. Потому что на большинстве открывающихся стадионов устанавливается знакомая нам безопасная социальная дистанция между зрителями в полтора метра. Это примерно на треть уменьшает количество зрителей, но дает возможность обладателям заветного билета с чистой совестью поорать от души. Потому что спорт без торжествующих или негодующих воплей болельщиков это все равно что брачная ночь без невесты.