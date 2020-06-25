Опровергла слухи: Асмус выступила с заявлением о разводе с Харламовым

Три дня назад Кристина Асмус и Гарик Харламов одновременно объявили о разводе, опубликовав сообщения в блогах. О причинах расставания супруги говорить не стали, отметим лишь, что расстаются спокойно и с чувством глубокого уважения друг к другу. Однако в разрыв артистов поверили не все поверили. В итоге сначала с опровержением слухов и домыслов выступил резидент Comedy Club, записав видео. Спустя сутки высказалась и звезда фильма "Текст".

"В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет", - написала Кристина Асмус.

По ее словам, решение о разводе принимала она. "Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим", - подчеркнула актриса.

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Исходя из ее слов, получается, что о разводе Кристина задумалась все то время, что жила с Харламовым? Писатель Дмитрий Глуховский опубликовал роман "Текст" в 2017 году, а заявку о написании сценария получил аж в 2011 году. Как он сам признавался, идею вынашивал несколько лет. Книгу написал меньше чем за год.

Впрочем, возможно, Асмус имела ввиду съемки фильма "Текст". Ведь именно после участия в этой картине разразился грандиозный скандал. Поклонники затравили не только Кристину, но и ее мужа Гарика Харламова.

К слову, несколькими часами ранее он написал: "Так как спекуляции на нашем разводе продолжаются, вынужден еще раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История о том что мы якобы участвовали в шоу Comment Out является абсолютным враньем".

Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.