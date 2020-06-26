Вопрос дня: Что вас больше всего впечатлило на Параде Победы 24 июня

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Испытал гордость за Россию. Все моменты были так поданы, что заставляли все воспринимать стоя. Когда в Москве проходили парадные расчеты других стран, чувствовалось их уважение к нам. И то, что азербайджанцы с армянами шли рядом, тоже о многом говорит.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Скажу сразу, чего не хватило. Если проводим парад в честь 75-летия первого Парада Победы, надо было вспомнить, как бросали германские знамена к подножию Мавзолея. Но в целом картина получилась убедительная. Она заставляла повторить строчки старой армейской песни: «Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять».

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Парад всегда бодрит. В моем окружении среди мужиков-дачников больше всего обсуждают девушек - вот это войска! Я за то, чтобы разоружения не было - пусть такие будут всегда. Еще индийцы и китайцы очень старались. Чем больше будут ходить на парадах, тем меньше будут хотеть друг с другом воевать…

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Мы посадили детей перед телевизором, и они смотрели не отрываясь. Прелесть парада в том, что он нравится всем в любые времена.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:

- Я много парадов видел, меня удивить сложно. Огорчило, что парад прошел не 9 Мая. Но мы не могли его не провести. И то, что присутствовали расчеты 13 стран, это важно. Все эти страны понимают, кто победил в войне.

Андрей КАБАНОВ, президент фонда «Город без наркотиков»:

- Удалось создать атмосферу. Много показали ветеранов. Хорошие лица. И салют четкий. Мне понравились боеголовки, «Ярсы» и «Искандеры». Когда я вижу такое вооружение, поспокойнее становится на душе.