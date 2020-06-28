2020-06-25T20:55:59+03:00
Политика

Поправки в Конституцию вводят приоритет российского законодательства над международным

Эксперты считают, что нашей стране не нужно руководствоваться западными стандартами, где сформировались отличные от наших ценности
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Опрос ВЦИОМ от 22 июня показывает, что в уникальном событии примут участие 71% жителей страныОпрос ВЦИОМ от 22 июня показывает, что в уникальном событии примут участие 71% жителей страныФото: Артем КИЛЬКИН
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1 июля россияне примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 22 июня показывает, что в уникальном событии примут участие 71% жителей страны. Из них 85% убеждены, что предпринятые меры санитарной безопасности являются либо достаточными, либо даже избыточными. Поправки готовы поддержать от 67% до 71% россиян.

«Поправка о приоритете российского законодательства над международным - очень существенная для жителей нашей страны. Поскольку очень часто многие вопросы в социальной политике, тех же семейных отношениях, решались в ущерб правам граждан, в частности, родителей», - отметила юрист-эксперт общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Людмила Виноградова.

Также эксперт считает важной поправку о нерушимости границ. Нельзя торговаться за какие-либо свои территории, те же вопросы с Курильскими островами возникают периодически. Два года назад известный юрист побывала на Дальнем Востоке и прониклась проблемами этой территории.

Большое значение имеют и дополнения в Основой закон о семейных ценностях.

«Тезис о том, что брак заключается между мужчиной и женщиной только кажется очевидным. Лоббисты ЛГБТ неоднократно допускали изменения семейного законодательства. Уже были законопроекты, приравнивающие сожительство к зарегистрированному браку, - отметила Людмила Виноградова. - Допустим, у нас по закону не допускается заключение брака между однополыми партнерами. Но если уравняют сожительство и брак, это значит, что уравняют в правах однополые и гетеросексуальные пары. Получается, однополые пары получат возможность усыновлять детей. Я считаю это недопустимо».

Эксперт отмечает необходимость ежегодной индексации пенсий, а также пособия для детей. Этот вопрос был спущен на региональный уровень, где эти пособия выплачивают по возможностям местных бюджетов: нет денег у региона - нет и пособий. Таким образом, у нас в некоторых регионах матери получают на ребенка по 50 рублей в месяц, где более богатые – по 500 рублей. Но в чем виноваты люди?

Избирательные технологии активно развиваются. Во время плебисцита по поправкам в Конституцию Москва активно предоставляется возможность электронного голосования: такое желание высказало больше миллиона москвичей! Причем, электронное голосование пройдет раньше 1 июля - с 25 по 30 июня

«По идее, электронное голосование должно повысить явку. Конечно, электронное голосование - это благо», - резюмировала Людмила Виноградова.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.

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