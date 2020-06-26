Тятя, тятя, наши сети маму сделали вдовой

За рубежом говорят о новом социальном явлении: появилось целое поколение жен, фактически овдовевших при живых мужьях. Их называют инставдовами. Из-за того, что их супруги заживо похоронили себя в соцсетях. Что-то вроде футбольных вдов, но уже на новом, более передовом уровне.

Был муж - стал зомби

Особенно остро это явление проявилось во время карантина, когда вместо того, чтобы наконец-то начать менять перегоревшие лампочки и чинить краны, радоваться возможности вдоволь пообщаться с любимыми женами, мужчины полностью ушли в виртуальный мир. Какие там лампочки, какие жены, когда в каком-нибудь симуляторе жизни Sims можно заводить подружек-фотомоделей и жить на роскошных виллах, а потом полдня болтать с виртуальными друзьями в Инстаграме?

Инставдовы бьют тревогу: их мужья в одночасье превратились в настоящих зомби со стеклянными глазами, которые ходят по дому в обносках и разве что пока не рычат. Жизнь в интернете поглотила их настолько, что реальная оказалась лишней.

У нас термин инставдовы пока не прижился, но это, похоже, вопрос времени. Российские мужья мало чем отличаются от зарубежных: одни запойно читают новости с утра до ночи, другие спорят с незнакомцами в сети, третьи самозабвенно жарят мясо в духовке и выкладывают фотографии в блог. И наши читательницы уже на это жалуются.

«Стыдно сказать, но мой супруг-бухгалтер вдруг ни с того ни с сего решил стать кулинарным блогером и просто помешался на готовке, - написала читательница Марина в откликах на одну из публикаций нашей рубрики. - Жизнь нашей семьи отошла на второй план, на кухне установлены лампы и светоотражатели, а вся зарплата уходит на покупку продуктов для блога. Супруг искренне верит, что в один день его канал выстрелит и рекламодатели выстроятся в очередь. Мы с дочерью нужны, только чтобы отмывать от муки пол и «не мешать» - ну разве это нормальная жизнь?»

И никакого криминала

Но муж-блогер - это еще полбеды, а вот если он постоянно с кем-то переписывается и не посвящает супругу в свои дела, тут никаких женских нервов не хватит. И хорошо, если это бывшая одноклассница, которая давно живет в Австралии, а еще лучше - армейский товарищ. Но что, если там, в сети он находит то, чего ему не хватает в реальной жизни? Поддержку, похвалу, понимание?

«А что такого? Какой в этом криминал, я ведь не встречаюсь с другими женщинами, это просто текстовые сообщения!» - недоумевает он, пока его супруга места себе находит от ревности.

Вот еще из откликов на сайте kp.ru: «Мой муж раньше выпивал, из-за этого у нас случались ссоры, а потом бросил и пристрастился к интернету, - пишет Наталья. - Даже не знаю, что хуже: раньше он убегал от реальности с помощью алкоголя, теперь уходит в виртуальный мир. В любом случае, полноценных отношений у нас нет, мы перестали разговаривать, а уж об интиме я и не заикаюсь. Супруг будто переселился в другой мир и уже давно не здесь, не с нами. С кем он там общается - большая загадка, потому что меня он в друзья не добавляет, говорит, что у него должно быть личное пространство хотя бы в интернете».

Пилюли пока не придумали

Рабская зависимость от соцсетей бывает, конечно, не только у мужчин, женщины ею тоже страдают. Но мужчинам она буквально заменяет психотерапию: если в реальной жизни все валится из рук и ничего не удается, в виртуальном мире можно с легкостью имитировать успешность, компетентность и самому раздавать советы. Выразил свое «экспертное» мнение в политике, медицине или финансах - и на душе сразу легче. А провалы в карьере и неудачи на работе можно с лихвой компенсировать в каких-нибудь стрелялках: там и победу одержать легче, и пар заодно выпустить.

Психологи считают, что самые активные пользователи интернета, зависимые от сети, - это как раз глубоко несчастные и одинокие люди. Но, может, тут все как раз наоборот, и именно долгое пребывание в интернете делает их такими?

«Раньше мы постоянно гуляли, ходили в кино и вместе смотрели фильмы по вечерам, - сетует читательница Анастасия. - А теперь, даже сидя перед телевизором, муж не отнимает телефона от лица. Я уже и ругаться пробовала, и интернет в квартире отключала, но он только злится и уверяет, что все нормально. «Сейчас только на пару комментариев отвечу и все, дорогая». И снова на два часа выпадает из реальности, это какой-то интернет-транс, не иначе. А если садится играть в сетевую игру, то может не заметить, как пройдет ночь и наступит утро».

Интернет проникает в нашу жизнь все глубже, число инставдов растет, и не исключено, что скоро зависимость от соцсетей станет такой же популярной причиной для развода, как когда-то был алкоголизм. Хотя десятки ученых, например, уверяют, что это намного опаснее, чем спиртное и наркотики - хотя бы потому, что мало изучено и никто даже примерно не представляет, как с этим недугом бороться.

Наверняка совсем скоро и клиники для лечения интернет-зависимости появятся. Ну а пока можно только посочувствовать женщинам, которые пытаются конкурировать с соцсетями и спасать своих зомбированных супругов от пагубной привычки.