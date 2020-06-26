2020-06-26T00:40:53+03:00
Наука

Фото, сделанное на озере Лох-Несс, взбудоражило соцсети

В кадр попало некое загадочное существо – длинное и пятнистое, оставившее за собой буруны
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Многие подумали, что в кадр попало легендарное лох-несское чудовище - Несси.Многие подумали, что в кадр попало легендарное лох-несское чудовище - Несси.
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Многочисленные представители интернет-общественности быстро объяснили британцу Стиву Чаллису (Steve Challice) из Саутгемптона (Southampton), что на снимке, который он обнародовал, конечно же, запечатлено лох-несское чудовище. Мол, тут и гадать нечего. Ведь фотограф, как он сам сообщил, снимал с берега шотландского озера Лох-Несс, в водах которого и водится – то самое чудовище, представляющее из себя чудом дожившего до наших дней плезиозавра. А нечто крупное и вытянутое это, наверняка, и есть – Несси, как иногда называют загадочное озерное существо.

По словам Стива, на озере он был еще в сентябре прошлого года. Когда фотографировал, ничего особенного не видел– просто снимал водную гладь и противоположный берег. К тому, что получилось, присмотрелся совсем недавно. Тогда-то и увидел, что в кадр попало нечто очень странное.

Существо явно не маленькое. Фото: Youtube/Unexplained Mysteries

Существо явно не маленькое. Фото: Youtube/Unexplained Mysteries

Внимание к загадочному снимку на днях привлек Стив Каррингтон (Steve Carrington) - предводитель энтузиастов блога Loch Ness Mystery. Увеличив фото, он продемонстрировал, что «спина» существа, попавшего в кадр, пятнистая –какая бывает у гигантских сомов Silurus glanis. Из чего Каррингтон сделал вывод, который приводит портал ScienceAlert: такого сома его тезка и сфотографировал.

Однако на разоблачении псевдо чудовища история не закончилась. Другие пытливые блогеры признали в том соме, который якобы был сфотографирован в озере Лох-Несс, другого сома – весьма известного.

В 2018 году его выловили в Италии в реке По Бенджамин Грюндер (Benjamin Gründer), Кай Вебер (Kai Weber) и Маркус Брок (Marcus Brock). О чем раструбили на весь белый свет. Ведь их сом и в самом деле был огромным – весил 130 килограммов, имел 268 сантиметров в длину.

Сом, пойманный в Италии.

Сом, пойманный в Италии.

Откуда такая уверенность? Сходство установили по расположению пятен на спине. У лох-несского сома и того, что обитал в реке По, расположение совпадает. Стало быть, это один и тот же сом. Ведь у них – у сомов - рисунок на спине уникален, как отпечатки пальцев у людей.

Обратите внимание на пятна: у "лох-несского чудовища" и итальянского сома их расположение одинаково.

Обратите внимание на пятна: у "лох-несского чудовища" и итальянского сома их расположение одинаково.

Итого: снимок, вызвавший ажиотаж, поддельный. Его смонтировали, использовав фото итальянского сома. Кто всех так славно надурил, точно не установлено. Мог «первоисточник» - Стив Чаллис, мог его тезка Каррингтон, а могли и оба вместе.

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Сенсационные итоги поисков генетического материала Несси в легендарном шотландском озере

Ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), более года обследовали высокогорное шотландское озеро Лох Несс с целью выяснить водится ли сейчас в озере лох-несское чудовище, обитало ли оно в прежние времена. Ответ получен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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