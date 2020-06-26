«Я – баба Лера»: Кудрявцева впервые показала двухлетнего внука – ровесника своей дочки

Лера Кудрявцева вместе с двухлетней дочкой Машей отдыхает на Черноморском побережье: телеведущая поселилась в одном из санаториев Адлера. Компанию Лере в отпуске составил ее сын Жан. В свои 49 лет Кудрявцева – уже бабушка. В Инстаграме известная блондинка поделилась кадрами веселого семейного купания в бассейне и впервые показала своего двухлетнего внука Леву.

- Внук мой любимый Лева. Я – баба Лера, - гордо объявила она. – Сын, внук. А еще у меня невестка красавица, покажу потом.

Лера впервые показала внука.

Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как Лера родила дочку Машу от хоккеиста Игоря Макарова. Это довольно необычная ситуация в семье, когда дочь и внук одного возраста. Но зато малышам-ровесникам наверняка не скучно друг с другом - всегда есть с кем поиграть.

В этом году сын телеведущей Жан отметил 30-летие. Лера приготовила ему роскошный подарок – новый автомобиль. «Я могу себе это позволить», - рассказывала Лера в шоу «Секрет на миллион». К слову, ранее она сделала сыну еще один дорогой презент: когда Жан выразил желание пожить отдельно, она купила ему квартиру.

Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама светит его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться.

Телеведущая отдыхает вместе с сыном Жаном и его семьей.

Молодой человек работает на канале НТВ, куда ему помогла устроиться его звездная мама. Именно сотрудники телеканала в свое время и рассказали, что в семье Леры ожидается пополнение. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет.

leratv Мой мужчина !!! Сынуля Впервые разрешил себя сфотографировать это эксклюзив #Жан

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет.

- Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком, - рассказывала Лера в одном из интервью. Но семейная жизнь пары не заладилась: Ленюк часто отсутствовал дома, а после Лера и вовсе узнала, что муж ей изменяет. Она приняла решение развестись и ушла с маленьким ребенком. Сергей не участвовал в воспитании сына и не помогал материально. Но сейчас у телеведущей хорошие отношения с экс-супругом. После школы Жан учился в колледже при Академии Плеханова, затем в Академии получил высшее образование по специальности «Экономика».

Когда Лера в 19 лет родила сына, то неожиданно для всех назвала его в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма. Девушка была влюблена в голливудскую звезду и поэтому решали дать его имя новорожденному малышу. Сегодня она признается, что сглупила тогда. Перед школой она даже предложила Жану сменить имя.

leratv Лера Кудрявцева с дочкой Машей

- Когда Жану исполнилось семь лет, я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали, — рассказала Лера в шоу «Звёзды сошлись».

Родив дочку, Лера не стала второй раз повторять эту ошибку и назвала девочку русским именем. С ее отцом, хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая живет в законном браке уже семь лет. Избранник звезды на 17 лет младше нее.