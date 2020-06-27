На встрече с лидерами молодежных организаций алтайский губернатор рассказал о наставничестве и любимом увлечении

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встречи с молодежными организациями проводит постоянно, слишком много у миллинеалов вопросов, ответ на которые они хотят услышать от власти. И нынешний День молодежи не стал исключением. Из-за эпидемиологической обстановки встречу пришлось провести в онлайн-режиме - в инстаграм-аккаунте управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, но от того она не стала менее интересной.

Первый вопрос был от студенческих отрядов Алтая, который развивают и популяризируют патриотическую акцию «Снежный десант». Ребята поинтересовались, не желает ли глава региона стать участником одного дня «Снежного десанта»?

Томенко заявил, что это предложение очень интересно для того, чтобы на кончиках своих пальцев почувствовать, что происходит с теми людьми, которые делают такое небольшое, но очень важное одно дело за другим, создавая это прекрасное движение.

"Я обязательно рассмотрю ваше предложение, и, может быть, с кем-то из своих коллег мы включились бы, раз есть такие инициативы», - принял приглашение Виктор Петрович.

Поинтересовались лидеры молодежных организаций, что во времена юности Томенко становилось креативным пространством, где могли собираться сверстники для генерации всевозможных идей?

«Такая инфраструктура была, она помогала молодым людям того времени собираться и общаться. Это дворцы культуры, множество различных клубов, которые создавались на предприятиях. Это объединения молодежи в разных коллективах и организациях. Многое происходило в домашних условиях, на улице, у костра. Обсуждали все, что происходит в стране, мире вокруг нас и строили планы», - поделился глава Алтайского края воспоминаниями из своей молодости.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встречи с молодежными организациями проводит постоянно, слишком много у миллинеалов вопросов, ответ на которые они хотят услышать от власти. Фото: Пресс-служба администрации Алтайского края

У каждого члена Молодежного правительства есть наставник из числа сотрудников органов исполнительной власти. Являлся ли для кого-нибудь наставником Виктор Томенко? - прозвучал вопрос от молодежного правительства Алтайского края.

«Конечно, я наставником выступал много раз и в самых разных ситуациях. Руководителем я стал уже достаточно давно. И в каком-то смысле в обязательной части работы руководителя наставническая нотка есть всегда. Это такая нормальная жизнь, в которой понемножку делишься своими представлениями, познаниями, методами, которые используешь для того, чтобы самому развиваться и учишь этому других, как правило, людей более молодых и перспективных. В настоящее время у меня есть подопечный из Всероссийского проекта «Лидеры России», с которым мы на связи», - отметил глава региона.

Волонтеры края поблагодарили Губернатора за участие в добровольческом проекте «Доверяй, играя», а также спросили готов ли он принять участие в проекте повторно, и какой вид спорта предпочел бы на этот раз?

«Во-первых, можно попробовать дать шанс отыграться (улыбается).А вообще любой вид спорта был бы интересен. Самое главное это общение и взаимодействие», - говорит Виктор Томенко. Также он поздравил руководителя регионального штаба Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ - Никиту Федюнина и в его лице всех добровольцев региона, с успешной презентацией деятельности регионального штаба в рамках прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что работа политиком сама по себе подразумевает большой творческий подход. Фото: Пресс-служба администрации Алтайского края

Подвел итог встречи вопрос о творчестве от представителя продюсерского центра «M.A.R.S.” Юрия Мещерякова. «Можно узнать, каким видом творчества увлекались Вы?»

Губернатор отметил, что работа политиком сама по себе подразумевает большой творческий подход.

" А если говорить о творчестве как виде искусства, то на это нет времени, возможности и столько таланта. Если бы они были, то может я другим в жизни занялся бы давно. У меня есть хобби - я люблю поэзию, учу стихи, большие произведения", - поделился Губернатор.

В финале встречи Виктор Томенко еще раз поздравил молодежь региона с праздником. Пожелал всего-всего самого доброго!