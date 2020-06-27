«Такой тонкой талии у огромного тела не бывает»: Чехову в бикини уличили в использовании фотошопа

Анфиса Чехова отдыхает в Сочи и делится в Инстаграме пляжными снимками. Каждый день телеведущая меняет купальники, демонстрируя эффектную фигуру и золотистый загар. Сфотографировавшись спиной к камере в новом бикини, Анфиса показала поклонникам еще и свои татуировки на спине, а заодно – пышные ягодицы.

- Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море? – кокетливо поинтересовалась у подписчиков Чехова.

«Какое море? Только вас и вижу!», «Вот это фигура!», «Такая стройная, очень похудела», «Тело как песочные часы – моя мечта», - пишут фолловеры в комментариях.

achekhova Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море? @uzhnoevzmorie

Кое-кто, впрочем, не верит, что Анфиса действительно выглядит такой же стройняшкой, как на фото. И подозревают, что перед публикацией снимков в соцсетях она уменьшает себе талию в фотошопе. По их мнению, 42-летняя звезда экрана желает казаться стройнее, чем на самом деле, и потому «стирает» с боков все лишнее.

- Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела такая тонкая талия! – пеняют ей фолловеры.

Такие же подозрения возникли у подписчиков и по поводу предыдущих снимков Чеховой в бикини. На фото Анфиса позирует в ярко-оранжевом купальнике, вновь демонстрируя невероятно тонкую талию.

«Фото немного не соответствуют, на первом талия больно неестественная», «Как всегда фоторедактор», «Дорожка разъехалась», «Ага, и локоть такой интересной формы», «Почему-то такое ощущение, что две картинки совмещены», - подметили фолловеры огрехи на снимке. По их мнению, все эти дефекты возникли из-за не слишком умелой ретуши фотографий.

achekhova Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: Ну, сделаи те уже фото в купальнике

Анфиса же всегда настаивает, что в жизни она выглядит именно так, как в Инстаграме. Из всех своих поездок она делится соблазнительными снимками в купальнике. Телеведущая действительно много работала над своим телом и сильно похудела. В комментариях подписчицы неизменно спрашивают телеведущую: неужели у нее и в самом деле такая тонкая талия? Сама Чехова как-то ответила на этот вопрос:

- Не 60 сантиметров… Талия средне-тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объяснила Анфиса.

Телеведущая всегда была пышечкой с аппетитными формами. Однако было время, когда ее вес начал зашкаливать – Чехова поправилась до 90 килограммов. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенных продуктов помог ей сбросить вес раз и навсегда. Чехова потеряла почти 25 кило и уже несколько лет удерживает свою фигуру в рамках приятной нормы.

- Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления, а еще занялась йогой, - рассказывала телеведущая в Инстаграме.