«Поправки в Конституцию снимут вопрос, кому принадлежат Курилы»: Губернатор Сахалинской области ответил на протест Японии против геологоразведочных работ на островах

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал ситуацию, связанную с недовольством Японии российскими геологоразведочными работами на Курилах. Губернатор записал видеообращение, в котором подчеркнул: Курильские острова – это российская территория, и проводить на них любые работы – неотъемлемое право россиян.

- Несколько дней назад мы вновь - в который уже раз - стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины, - отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор Сахалинской области напомнил, что принимаемые поправки в Конституцию должны раз и навсегда снять вопрос о принадлежности Курильских островов, поскольку закрепляют неделимость российских территорий.

- Уже через несколько дней - 1 июля завершится голосование за поправки в Конституцию России. Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда, - комментирует Валерий Лимаренко. - За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян. Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос. Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наше будущее.

По словам Лимаренко, регион собирается и впредь осваивать недра Курил и развивать на островах инфраструктуру – строить новые дома, прокладывать дороги, тем самым улучшая жизнь людей. Губернатор призвал всех жителей России проголосовать за изменения в основной закон страны и закрепить право на неделимость российских территорий.

- Мы будем и впредь проводить геологоразведку на Курильских островах, строить школы и детские сады, проводить дороги, будем строить мирную жизнь и уверенно идти в будущее. Сахалинцы и курильчане проголосуют за неделимость российских территорий. Мы приглашаем всех россиян проголосовать за поправки в Конституцию, чтобы никогда больше не обсуждался вопрос, кому принадлежат Курилы. Этот вопрос должен быть снят с повестки дня, - считает глава региона.

После принятия поправок в Конституцию вопрос о принадлежности Курильских островов России будет закрыт.Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, 26 июня правительство Японии заявило России протест из-за проведения геологоразведочных работ в Охотском море в районе Курильских островов. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Россия поставила Японию в известность о планируемых работах с 18 июня по 18 сентября в широких районах Охотского моря. В эти районы входят и острова Южнокурильской гряды, которые Япония считает своими «северными территориями». Страна Восходящего солнца претендует на четыре Курильских острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция России неизменна: Южные Курильские острова вошли в состав территорий нашей страны по итогам Второй мировой войны. Их принадлежность России закреплена международным правом и не подлежит сомнению.

В феврале этого года президент Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции РФ понятие «неделимости территории». Тогда представитель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию актёр Владимир Машков предположил, что могут появиться державы, которые будут претендовать на Курильские острова, Крым и Калининград. Владимир Путин согласился с тем, что всегда найдутся желающие поставить под сомнение принадлежность этих регионов России, и поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий.