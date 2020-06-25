Как Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды
Наша жизнь полна удивительных открытий. Как сообщил ТАСС, полицейские столичного района Тверской начали административное расследование по поводу того, что один гражданин РФ смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Прямо в сердце нашей родины, под присмотром членов комиссий по голосованию.
Фокус такой удался известному тележурналисту Павлу Лобкову. Заслуженный труженик телеэфира сначала заглянул на участок №141, где попросил побыстрее выдать ему бюллетень. Ему не отказали. Журналист сделал свое дело и пошел домой. Где волеизъявился уже электронным образом. И Лобков поделился в соцсетях радостью от того, что удалось обдурить систему, с другими свободомыслящими людьми.
Другие известные журналисты и блогеры тут же бросились повторять такой же трюк. Но… не удалось. И так пробовали, и этак — ну не выходит каменный цветок! Не выдавали им бумажные бюллетени после того, как они регистрировались в голосовании онлайн.
А как же вышло то у Лобкова?
Официальный ответ на это даст расследование полиции. Но, возможная разгадка уже всплыла в одном из телеграм-каналов "Ход Конева", который хочется даже процитировать:
"Знаменательный день начался не с кофе.
Павел Лобков так сильно хотел проголосовать за поправки, что умудрился сделать это аж два раза - электронно и оффлайн. Я уж подумал, что система пошла по … - расстроился. Но рано и зря.
Красовский (известный журналист и блогер) пробует проголосовать дважды - и у него не получается. Доброхотов (журналист, оппозиционер) пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет?
А в том, что члены УИК №141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова. Их я прекрасно помню - не зря же в ПАРНАС состоял 7 лет. И могу сказать, что они абсолютно отбитые …
Еще и Лобкова использовали, а он - приличный человек. Просто мрак."
Конечно, Лобкову, который заранее записался на электронное голосование, бюллетень при "живом" голосовании на участке выдавать не имели права - он есть в "электронных списках". А они подавались заранее. Глава ЦИКа Элла Памфилова уже назвала этот цирк "провокацией". А ее заместитель Николай Булаев признал, что журналист может понести административную ответственность. Конкретнее - штрафом до 30 тысяч рублей.
Но проверят теперь, конечно, и УИК №141, на котором все это произошло. А для членов избиркомов за подобные «накладки», если дело не в сбое системы, а в "человеческом факторе", может быть и ответственность уже уголовная...
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ИСТОЧНИК KP.RU