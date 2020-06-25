Елена Цунаева: Если у вас что-то не достроено — это не «плохая конституция виновата»

На совместной горячей линии «КП» и ВГТРК сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» ответила на вопросы читателей и журналистов,

О «БЕЗРАЗМЕРНОСТИ» КОНСТИТУЦИИ

- Что в Конституцию из поправок внесено такого, что могло бы сейчас удовлетворить людей, которые почему-то считают, что лишь в Москве они могут найти правду?

- Очень жаль, что граждане у нас всегда делают такую связь: если у них протекает потолок – виноват президент, если недостроено что-то, что это плохая Конституция. Хотелось бы, чтобы у нас почитали, посмотрели и обратили внимание, что те поправки, которые сейчас представлены в Конституции, это поправки, которые дают нам социальные гарантии пенсионерам, семьям с детьми, всем гражданам в отношении здоровья. Конституция – не только наши права, но и обязанности. Когда мы с вами жалуемся и обвиняем кого-то, нужно понять, туда ли мы обращаемся, про то ли мы говорим.

- У вас нет ощущения, что люди воспринимают Конституцию не как основной закон, а как некое огромное вместилище законов?

- Есть такое ощущение. Вижу в этом недостаток нашего образования. Нужно будет по итогам всей этой гигантской работы волонтеров Конституции, нашей рабочей группы, Общественной палаты РФ собраться и обсудить, что сделать, чтобы граждане больше понимали, ценили Конституцию, и обратили внимание на соотношение прав и свобод и обязанностей.

О «СОЦИАЛКЕ» И ПАМЯТИ

- Социальный блок поправок волнует людей больше всего?

- Не думаю. Во время встреч с гражданами по Конституции мы много говорили о социальной составляющей поправок, но что касается государственных дел, международных дел, они на самом деле тоже интересуют людей. Если вы хотите разобраться в этих поправках, надо внимательно почитать и сам текст, и сами поправки. Многие критикуют, даже не прочитав.

- Вы – ответственный секретарь «Поискового движения России». Это историческая память. В поправках, об этом сказано недостаточно?

- Конституционный формат подразумевает тезисы гарантий по определенным направлениям. И есть другие нормативные акты, где уже дается расшифровка конкретным правам, обязанностям или действиям различных органов власти. Принципиально важно, что в Конституции есть поправка, которая гарантирует нашим ветеранам, их близким, что никто в будущем не передумает и не назовет их захватчиками, предателями родины, как это происходит в ряде стран. Это - не про материальные гарантии для наших ветеранов (для этого есть другие нормативные акты). Это для их спокойствия, что мы всегда будем ценить что они – защитники Отечества.

О ПРАВАХ И СВОБОДАХ

- Кстати, а что с правами и свободами?

- Их в действующей Конституции достаточно . Принципиальная позиция президента и рабочей группы – не трогать основные главы. Тем более что это требует другого уровня – там и голосование, и референдум. Колоссальная работа была сделана в 93-м году по подготовке действующей Конституции. Которая за 26 лет показала, что она работоспособна, что защищает наших граждан и вполне себе современна. Права и свободы, которые вносились в 93-м году, они соответствуют в общепринятым демократическим нормам, которые есть по всему миру. Именно поэтому президент не стал трогать 1-ю и 2-ю главы. И хочу напомнить, что первоначально поправок было гораздо меньше. Часть из них появилась именно потому, что рабочая группа на первой же встрече с нашим президентом задала вопрос: а можно ли, мы еще что-нибудь туда внесем?

- Какие предложения по поправкам удивили?

- Почему-то именно ко мне приходили поправки, связанные с женами и детьми чиновниками. Есть поправка, которая касается двойного гражданства и иностранных счетов. И вот граждане говорили: надо туда дописать и жен, и детей, чтобы и у них не было двойного гражданства и т.д. Но это не слишком то демократично, семья есть семья. И мы не должны забывать, что есть еще и федеральный закон о госслужбе, помимо Конституции.

- У нас за 96 лет пятая Конституция. А у американцев одна, но они регулярно принимают к ней поправки. Какой путь, на ваш взгляд, логичнее?

- Я бы не ставила никаких знаков равенства. Потому что у каждого государства есть свой путь развития, своя внутренняя жизнь. США – это штаты. У нас федерация, где исторически много национальностей проживает достаточно компактно. История формирования нашего государства одна, у американцев совсем другая. А если обратится к Франции, у которой было пять республик ?

- В советской Конституции было гарантировано право на бесплатное образование, медицину, на труд и отдых.

- Но такие вещи всегда присутствовали в нашем основном законе. Даже если впрямую что-то не было прописано, это компенсировалось федеральным законом. Новые поправки, усиливают эту тему защиты прав трудящихся. Развитием нашей жизни мы возвращаемся в какой-то части к тем социальным гарантиям, которые были присущи социалистическому государству. Но у нас люди хотят жить, как при капитализме, но при этом, чтобы их защищали, как при социализме.

О ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ

- Была информация о том, что Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрел обращения россиян, которые были против поправки о том, что наше внутреннее право имеет приоритет над международным правом.

- Этот вопрос активно дискутировался на заседании наших рабочих групп. И наши коллеги – юристы, сенаторы, законодатели, приводили конкретные примеры в отношении того, что мы ничего нового не придумали. И Германия, и США, и та же Италия, и Франция, у них есть определенная система законодательства, которая подразумевает, что в первую очередь они ориентируются на свое внутреннее законодательство и уже потом только на законы международного права. Мы в этом смысле, наверное, я бы сказала, опоздали, если верить тем коллегам, с кем мы разговаривали в рамках рабочей группы.

- То есть, грубо говоря, нам мнение зарубежных товарищей на этот счет – до фонаря?

- В современном мире все страны связаны друг с другом определенными обязательствами, и с точки зрения выполнения международного права, в отношении защиты прав человека и гражданина, и с точки зрения авторского права. Для этого есть международная система договорная . Нет, нам не плевать на то, что скажут остальные граждане, или международные структуры. Но принципиальная история в том, что интересы граждан и нашей страны, в приоритете перед международными.

- Мы же не отвергаем ранее заключенные договора?

- Нет. Тем более что они в той или иной степени все равно соответствовали Конституции. Здесь больше речь идет, скажем так, о защите интересов граждан, например, с точки зрения целостности территории, наших соотечественников. Сегодня мы уже говорили о сохранении исторической памяти – то, что лично для меня актуально.

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