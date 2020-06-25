2020-06-25T23:01:17+03:00
Звезды

"В Бога не верю, но ваши молитвы отцу передаю": дочь рассказала о состоянии Ефремова

Анна Мария заявила, что очень устала
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Михаил Ефремов с дочерью Анной-МариейАктер Михаил Ефремов с дочерью Анной-МариейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анна Мария Ефремова рассказала о состоянии своего отца Михаила Ефремова после смертельного ДТП, которое он спровоцировал 8 июня в центре Москвы. По ее словам, родитель сожалеет о содеянном и раскаивается.

"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается", - написала Анна Мария Ефремова в блоге.

Девушка заверила, что передает актеру все сообщения поддержки по мере сил. "В Бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами", - обратилась девушка к публике.

Она также отметила, что сильно устала. "Мне тяжело дается общение с людьми в целом", - добавила Анна Мария.

В последнее время она столкнулась с пристальным вниманием папарацци, которые буквально преследуют ее. В этой связи Ефремова попросила оставить ее в покое.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя, однако родня Захарова помощь не приняла.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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