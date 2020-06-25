"В Бога не верю, но ваши молитвы отцу передаю": дочь рассказала о состоянии Ефремова

Анна Мария Ефремова рассказала о состоянии своего отца Михаила Ефремова после смертельного ДТП, которое он спровоцировал 8 июня в центре Москвы. По ее словам, родитель сожалеет о содеянном и раскаивается.

"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается", - написала Анна Мария Ефремова в блоге.

Девушка заверила, что передает актеру все сообщения поддержки по мере сил. "В Бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами", - обратилась девушка к публике.

Она также отметила, что сильно устала. "Мне тяжело дается общение с людьми в целом", - добавила Анна Мария.

В последнее время она столкнулась с пристальным вниманием папарацци, которые буквально преследуют ее. В этой связи Ефремова попросила оставить ее в покое.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя, однако родня Захарова помощь не приняла.