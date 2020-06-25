Захар Прилепин: Недра никто народу не вернет. Требовать надо возможных вещей

На совместной горячей линии «КП» и ВГТРК по поправкам в Конституцию председатель партии «За правду» Захар Прилепин ответил на вопросы читателей «Комсомолки» и ее журналистов.

О НЕДРАХ

- Беспокоит Брусникин Николай Иванович. Вы человек опытный, объясните: природные ресурсы - это же не только леса и реки, озера и моря, но и то, что находится в земле?

- Конечно.

- Предлагаю добавить: «Природные ресурсы должны принадлежать людям, проживающим в Российской Федерации».

- Вопрос понятен, касается 9-й статьи. Я тоже вносил эту поправку. Надо отдавать себе отчет - живем мы в капиталистической стране. Социалистическая революция у нас не произошла. Недра народу никто возвращать не будет. Требовать надо возможных вещей, а не вещей, которые выходят за рамки наших с вами возможностей и полномочий. У нас все это произошло в 91-м году. И мы с вами смирились с тем государством, все проголосовали за Ельцина, за ту Конституцию, и с этим живем.

О ВОЙНАХ

- Вы воевали за Россию на Кавказе, принятие поправок — это, в том числе, завершение всех войн?

- События на рубеже веков не завершились только событиями в Грозном или на территории Дагестана, куда произошло вторжение, в том числе, и иностранных граждан. Там и деньги, и снаряжение, и одежда была поставлена нашими, «партнерами» из Западной Европы и с Ближнего Востока. Все конфликты на территории бывшего СССР, они в той или иной степени – пролонгация, в том числе и Второй мировой войны, на всех направлениях. И Конституция – это для нас попытка зафиксировать, в том числе и финал 9 мая 1945 года.

- И последующие финалы ?

- И последующие войны, они тоже фиксируют этот финал. Мы даже не производим действий, выходящих за пределы 9 мая 1945 года, мы в этих пределах пытаемся не установить, а восстановить свои полномочия. Если мы их там не установим, тогда другие участники тех договоренностей будут устанавливать там свое право силы. Мы этого не можем позволить.

О ТАЙНАХ

- Какая поправка важнее для вас – про территориальную целостность, про русский язык, а может быть, про Бога?

- Это всё – наша жизнь, и все эти вещи неразделимы. Даже если человеку кажется, что его это не касается… Вот неотчуждаемость территорий – какая аренда может быть?! А пресловутое это гендерное квазиравенство? Весь этот сатанизм с усыновлением детей замечательными персонажами однополыми. Это все касается напрямую меня, моей семьи, моего дома. Я не склонен даже пытаться это как-то разделить. Мне и территория дорога, и дети, и бог.

- Это Юрий Иванович из Королева. Я бы хотел голосовать не тайным голосованием, а обычным...

- Я тоже за обычное голосование. Потому что это нас избавит от манипуляций, и будет предельная частность во всей стране. Я считаю, что люди должны отвечать за поступки.

О БОЖЕСТВЕННОМ

- Для чего нужна поправка про Бога в Конституции?

- Для меня это был спорный вопрос, когда об этом зашла речь. Мой замечательный товарищ Иван Охлобыстин считает это самой важной поправкой, и только из-за нее готов голосовать за Конституцию. Я поначалу думал, что Бог не нуждается в том, чтобы мы вписывали его в Конституцию. Он и так есть. Но, с другой стороны, я вот провел день в Ростове, в Костроме. Зашел в десятки храмов. И это не просто культура России. Это судьба России, охранение России. Это настолько пронизывает наш с вами быт, социум и нашу жизнь, нашу судьбу, что мы обязаны это зафиксировать. Русский православный Бог – это наша защита.

О ДОНБАССЕ И «ПРОГИБЕ»

- Люди с российскими паспортами на Донбассе и в Приднестровье, в Абхазии и в Южной Осетии - будут голосовать за поправки?

- Для них это более чем близко. Особенно поправка, которую я предложил на встрече с президентом. Я ее сформулировал как поправка за поддержку русскоязычной диаспоры. Она их касалась напрямую. И касается их родственников, которые не получили еще русские паспорта. У них солидарность развита гораздо выше, чем у нашей интеллигенции. Солидарность по отношению к тем, кто остался на территориях бывших советских республик и не обладает должными правами. Кто-то из них не гражданин республики, кто-то не имеет возможности учить детей в русской школе и т.д. Они это тонко чувствуют и хорошо понимают. И то, что Конституция гарантирует ряд вещей, связанных с поддержкой и малообеспеченных, и многодетных, и т.д., это их касается напрямую, потому что им надо еще и адаптироваться в новой стране, которая паспорт им предоставила. Как минимум два эти пункта касаются их напрямую. Кстати, на Донбассе патриоты России такие, каких в России поискать. Жители Приднестровья, и Абхазии, и чего угодно заинтересованы в том, чтобы были вовлечены в орбиту сильной государственности. Поэтому они будут голосовать в целом за пакет поправок, которые могут обеспечить им правильную крышу над головой.

- Вы столкнулись с обструкцией со стороны тех, кто считает, что Прилепин прогнулся под власть?

- Да, может, и столкнулся, но я настолько взрослый человек, и уставший от разных проявлений жизни, что не слежу за этими обструкциями. Мне с российской интеллигенцией после 2014 года стало все понятно. Я в гробу видел все их подвергания обструкции, потому что они не испытывают никакой симпатии по отношению к людям, которые являются моей родней, скажем, на Донбассе, и не только на Донбассе. Они по сути мои идеологические и в прямом смысле враги. Они поддерживают тех людей, которые пытались убить меня и моих товарищей. Потому их точка зрения по поводу Прилепина, его позиции к Путину, не имеет для меня никакого значения. У меня позиция одна и та же 25 лет. Я не строю свою жизненную позицию по отношению к Кремлю. Есть вещи, которые для меня важны. У меня есть своя выстраданная человеческая позиция.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Русский язык?

- Русский язык это, в том числе, инструмент экономики. Один из мировых языков, каким русский язык являлся на момент 1991 года, обеспечивал нам и туристический приток, и экономические взаимоотношения, и в целом интерес к России в разных странах, который выливается в самые разные формы сотрудничества. И мы обязаны в главном документе страны зафиксировать – русский язык это инструмент, в том числе, и развития экономики. Он напрямую касается наших с вами социальных гарантий и обеспечения социального.

- Формулировка «язык государствообразующего народа» - по вашему точна?

- Это отдельная уже тема. Государствообразующий народ – считаю важной поправкой. Я сам интернационалист. Я отдельную программу делал «Уроки русского» и для своих башкирских, калмыцких и прочих друзей. Но мы должны отдавать себе отчет, что более 80% населения России – это русские люди. И русские вложили определяющий вклад в создание нашей государственности и в создание национальной культуры. Про это вслух не надо стесняться говорить. Русские заслуживают право на упоминание в Конституции.

О ТЕРРИТОРИЯХ

- Поправка про территориальную целостность - она фиксирует нынешнее положение российских границ ...

- Там речь о том, что мы не отдадим то, что у нас имеется. А запрета на присоединение новых территорий в этой поправке не содержится. Она оставляет все возможности, для того, чтобы так или иначе работать с территорией бывшего Советского Союза. Если б там была поправка о том, что мы фиксируем данную территорию и она так и останется навсегда, я бы первый был, кто против нее протестовал бы. Она фиксирует жестко статус российских территорий, И если кому-то что-то однажды придет в голову, хотя бы отдать 30 сантиметров нашей земли, надо будет это выносить на референдум, долго объясняться с населением. Я за то, чтобы максимальное количество преград было поставлено для возможной передачи земель кому бы то ни было. И Конституция для этого идеальный вариант.

О ПРИОРИТЕТАХ

- И нас не волнует отношение к этому Совета Европы?

- Нет, нет, тем более, что там приоритет внутренних законов отдельно оговорен. Поэтому тут даже две преграды, два барьера стоят.

- Принятие первичности нашего права по отношению к международному – важная история?

- Конечно. Существует аномальное количество спорных вещей, которые на каждом новом витке истории все более и более оспариваются. Начиная от результатов второй мировой войны и заканчивая территорией, географией, статусом языка, отношением мужчины к женщине. Они там каких угодно могут напринимать законов и нам через разные инстанции их навязывать. И мы так или иначе должны будем либо следовать им, либо их учитывать. Но вот Конституция нам говорит – будем спокойны, они там могут впасть в откровенный сатанизм и я даже особенно и не утрирую. А Россия останется базисом здравого смысла, который закреплен в Конституции по отношению и к мировому законодательству, и к собственным гражданам.

О БРАКЕ

- Вы в семье обсуждали эти поправки?

- Обсуждали. У меня такая политизированная семья. Дети выражают такой некий не скепсис, а требование, чтобы им подробно аргументировали некоторые вещи. Например, старшая дочь выходила к маме и папе с вопросом об этих несчастных гендерных меньшинствах.

- То есть, брак – это союз мужчины и женщины?

- Ну, она в целом подняла вопрос, что, типа, вот они же есть, хорошие люди, они там могут работать на заводе, не надо их обижать… Ну, я объяснял, что никто никого не обижает, но есть права собственных детей, которые не подписывались под тем, чтобы их усыновили два папы, потому что у нас страна определенного толка, у нее есть определенные традиции… Вот я говорю – дочь, представь, в твою школу приходят папа и папа… То есть, надо будет приложить необычайные усилия, для того, чтобы каким-то образом это объяснить своим одноклассникам. Ну и самому себе. В конце концов, ребенок может спросить – а почему меня поставили в это положение? Я что, обязан страдать из-за этого? Даже этого достаточно. Не считая того, что у нас просто есть определенные традиции и определенные опасения по этому поводу – и психологические, и сексуальные, и какие угодно. Потому что никто никаких экспериментов по случаю не проводил, каким образом две мамы или два папы выращивают ребенка. И вот мир бросился как бы с обрыва в эту историю. И теперь мы будем наблюдать, что за дети будут вырастать.

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