«Мотоцикл – опасное средство передвижения»: Глава экспертного центра прокомментировал гибель Насти Тропицель

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников дал комментарий «Комсомольской правде» по поводу ситуации с дорожными авариями и необходимости соблюдения ПДД на фоне трагической гибели известного российского блогера Насти Тропицель, разбившейся на мотоцикле.

- Мы не должны оставаться в стороне, когда на дорогах нашей страны и в других государствах происходят трагические события. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы таких происшествий становилось меньше, но они, к сожалению, происходят. Некоторые из них становятся особенно заметными. Недавно погибла в аварии молодая девушка, пример для миллиона подписчиков – Анастасия Тропицель. Мы приносим самые искренние соболезнования всем родным и друзьям погибшей. Эта утрата невосполнима, - сказал Вадим Мельников.

Эксперт отметил, что эта трагедия стала напоминаем для всех о том, как важны на дороге правила для сохранения здоровья и жизни. Необходимо всегда помнить, что на безопасность влияют множество факторов.

Гендиректор экспертного центра отметил, что людям следует быть максимально осторожными и внимательными, а именно:

- изучать, помнить и соблюдать правила дорожного движения;

- проверять перед поездкой исправно ли транспортное средство,

- учитывать характеристики транспортного средства и обладать навыками, которые помогут справиться с ситуацией даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и экстремальных факторов,

Кроме того, крайне важное значение для мотоциклиста имеют средства пассивной безопасности – шлем, мотозащита: специальные куртки, наколенники, налокотники, ботинки.

- Девушка в момент аварии находилась на мотоцикле спортивного типа, для его управления необходимы хорошие навыки. Возможно, их не хватило, чтобы вывести мотоцикл из экстренной ситуации или успеть отпустить мотоцикл перед его ударом о препятствие. Была информация о том, что у Насти слетел шлем с головы. Но правильно подобранный качественный шлет слететь не может. Может только расколоться, но все равно должен защитить голову владельца, - объяснил эксперт.

Генеральный директор экспертного центра предположил, что использованный Анастасией шлем не соответствовал тому типу шлемов, который должен надеваться при вождении спортивных мотоциклов (шлем интеграл), либо он был подобран не по размеру головы, не был застёгнут или застёжка была ненадёжная.

Вадим Мельников подчеркнул, как важно помнить о том, что мотоцикл является не только модным средством передвижения, но и крайне опасным, а для его вождения нужно проходить качественное, долгосрочное обучение, и начинать самостоятельное передвижение на менее мощных мотоциклах, чтобы привыкнуть к управлению.

- Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких, - добавил специалист.

Напомним, что 21 июня известный российский блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии. Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, предположительно от не совместимой с жизнью травмы головы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786203" frameborder="0"></iframe> На Бали в ДТП погибла известная блогер Настя Тропицель.

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