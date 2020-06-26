Экс-директора Элины Быстрицкой заключили под стражу прямо в зале суда

Ее приговорили к 3,5 года колонии и обязали выплатить сестре Быстрицкой – Софье Шегельман - более 34 млн рублей.

После оглашения приговора Рубцову заключили под стражу. Судебные приставы направили ее к «клетке». К такому решению она была не готова. И Ксения, и ее адвокаты, и ее группа поддержки, казалось, испытали шок. Из зала суда бывшего директора Элины Быстрицкой должны были отправить в СИЗО. Журналисты, которые освещали громкий процесс, зашептались: «Ксения пришла на заседание без вещей - не ожидала обвинительного приговора. А вышла – в наручниках».

Напомним, Рубцову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159, часть 4, УК РФ), в том, что она украла у актрисы около 35 миллионов рублей. Суд постановил взыскать с Рубцовой в пользу сестры народной артистки - Софьи Шегельман - 34 миллиона 700 тысяч рублей.

Около полугода продолжался судебный процесс. Как известно, эти деньги Ксения сняла со счетов актрисы на основании выданной ей доверенности. Тут стоит напомнить, откуда у Быстрицкой были такие средства. В конце 90-ых Юрий Лужков дал актрисе землю в районе Цветного бульвара под строительство «Женского центра». Несколько лет Элина Авраамовна тщетно искала спонсоров для строительства, пока не познакомилась с хозяином компании «Социальная инициатива». Но «Социальная инициатива» оказалась финансовой пирамидой. Тысячи обманутых вкладчиков по всей стране. Чтобы ее имя не полоскали в связи с этой историей, Быстрицкая уступила свою долю в «Женском центре» предпринимателю Александру Хейфецу за 30 миллионов долларов. Три «лимона» актриса получила наличными и 27 – векселями (она положила их в банк, и там деньги «сгорели»). Взамен она должна была получить разрешение у Лужкова на строительство центра. Но не смогла. Тем не менее три миллиона баксов Хейфецу не вернула, хотя свои обязательства перед ним не выполнила. Эти деньги ушли на материальную помощь сестре, ее детям и внукам, покупку для родственников большого дома в Вильнюсе, квартир в Москве, клиники в Израиле… И кое-что еще осталось на ее счетах.

В 2015 году появилась реальная опасность, что Хейфец потребует деньги назад через суд. Поскольку их большую часть Быстрицкая потратила, возникла перспектива ареста ее имущества, ее квартиры в Леонтьевском переулке в центре Москвы. По словам Ксении Рубцовой, Быстрицкая боялась даже физической расправы, ей было на тот момент 87 лет.

Ксении Рубцовой пожилая актриса доверяла. Они познакомилась в 2010 году на поминках Людмилы Зыкиной. Отношения довольно быстро стали доверительными. Рубцова в качестве арт-директора Быстрицкой стала организовывать ее концерты и выступления. А народная артистка получила возможность выступать и быть востребованной, не говоря уже о гонорарах… Правда Ксения утверждает, что иногда гонорары ей приходилось платить из своего кармана, чтобы не расстраивать Элину Авраамовну, чьи концерты были не слишком популярны. И не шли ни в какое сравнения с успехом, например, «Бурановских бабушек», которых Ксения продюсировала. Но это уже творческая история.

Когда же возникла «угроза Хейфеца», Элина Авраамовна решила остаток непотраченных денег спрятать. По версии Ксении Рубцовой, именно тогда у Быстрицкой возникла идея переехать в таунхаус в Подольске, который Ксения купила в ипотеку. Как утверждает Рубцова, актриса ей сказала: «Быстрей достраивай дом. Сколько для этого потребуется, столько денег я тебе дам». Оформила на Ксению доверенность на снятие наличных в банке. Дала еще 5 миллионов рублей на закрытие ипотеки.

Были еще и другие сомнительные схемы, подсказанные «умными советчиками», как спрятать деньги Хейфеца. В итоге, за полгода до смерти актрисы на ее счетах осталось всего… 560 тысяч долларов.

А в сентябре 2018 года прилетела из Израиля родная сестра Быстрицкой - Софья Шегельма. И потребовала вернуть деньги, которые Ксении сняла по доверенности. Дальше было заявление в полицию подписанное Быстрицкой (хотя в суде защитники Рубцовой оспаривают подлинность подписи актрисы). На Ксению завели уголовное дело по статья «мошенничество в особо крупном размере». Уже после смерти Элины Быстрицкой в апреле прошлого года начался громкий судебный процесс, в котором 25 июня была поставлена точка. Судья вынесла Ксении Рубцовой обвинительный приговор.

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