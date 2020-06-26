"Я очень боялась, что детей заберут навсегда": История обыкновенной мамы, которой пришлось сражаться за счастье

Валерия – молодая мама двоих детей. С самого детства девушке приходилось быть сильной и самостоятельной. Отца, которого Лера знала только по рассказам, рано не стало. Причиной был злосчастный алкоголь. Мама самостоятельно растила пятерых детей, работая дояркой в посёлке, и изо всех сил старалась обеспечить ребят самым необходимым. Внезапно в семью пришло несчастье: у мамы Валерии обнаружили рак. Женщина уже не могла трудиться так, как раньше, поэтому Валерия сама вышла на работу, чтобы помогать маме и семье…Тогда началась взрослая жизнь, в которой, к сожалению, не обойтись без ошибок и «не тех» людей. Но сейчас у нее есть богатство, благодаря которому она держится и улыбается, несмотря ни на что, – её дети.

Когда вся страна боялась пандемии, Валерия боролась со своими бедами: она потеряла работу, а ее мама умерла. В эту трудную минуту она обратилась в благотворительную организацию «Детские деревни – SOS», и ей помогли специалисты программы профилактики социального сиротства «Укрепление семьи». Сейчас она ждет третьего ребенка.

Валерия поделилась с «Комсомольской правдой» своей историей, которая никого не оставит равнодушным.

"Представьте: денег нет, работы, жилья – тоже"

«Я отца не простила до сих пор. За то, что так поступил с нами, за то, что так обошёлся с мамой... Её доброта и стойкость стали для меня примером.

Видя всё то, что происходило с ней, мне хотелось помочь, хотелось отблагодарить её за всё. Поэтому я рано пошла работать, а там, конечно, влюбилась, и вскоре родила дочь – Олесю. Всё закрутилось, и сразу после рождения нашей девочки, мы с мужем уехали жить в его родной город – Кострому.

Конечно, с милым рай и в шалаше, но условия там были ужасные. Масла в огонь подливала и свекровь, для которой я всегда была плохой. Одно накладывалось на другое: быт, ссоры, муж зарабатывал очень мало, выпивал… Поэтому я решила подать на развод. Собрала вещи и уехала к маме. Мама в Леське души не чаяла, помогала во всём.

Я пробовала подать на алименты, но муж ничем не помогал. Тогда я поняла, что рассчитывать могу только на себя. Обустроилась немного, нашла работу, познакомилась с молодым человеком, влюбилась... Так родился мой сыночек – Фрол.

Всё было хорошо, но со временем отец Фрола стал всё хуже относиться к Олесе. Я это терпеть не смогла, собрала детей, вещи, приехала со всем этим добром к маме. Сейчас-то я понимаю, как ей было тяжело, но тогда хотелось помощи, поддержки... Мы с ней поругались. На последние деньги я купила билеты и уехала с детьми в Мурманск, где уже жил мой старший брат.

Валерия с детьми Фото: «Детские деревни – SOS»

Представьте: денег нет, работы, жилья – тоже. Брат нас долго в своей однушке терпеть не стал и попросил съехать как можно скорее. Так я осталась один на один со своими проблемами – в чужом городе, без средств к существованию. Я абсолютно не знала, что мне делать дальше.

"До сих пор жалею, что мне тогда пришлось отдалиться от детей"

В отчаянии обратилась в органы опеки, где мне посоветовали разместить детей в государственные учреждения, пока я не встану на ноги и не найду работу. Я все никак не могла на это решиться и дотянула до того, что нам стало совсем нечего есть. Я очень боялась, что меня лишат родительских прав, что Олесю и Фрола заберут навсегда… До сих пор жалею, что мне тогда пришлось отдалиться от детей, но другого выхода у меня не было.

Тогда же от опеки я и узнала о программе «Укрепление семьи» Социального центра – SOS Мурманск (это подразделение благотворительной организации «Детские деревни – SOS»). Пришла я туда без какой-либо надежды, опустошённая и злая на весь мир. Специалисты Социального центра – SOS отнеслись ко мне с пониманием – я даже немного растерялась. Меня познакомили с психологом и юристом. Специалисты помогли с поиском квартиры и её дальнейшей подготовкой для проживания с детьми, привозили продукты, бытовую химию, содействовали в поисках работы...

За несколько месяцев я встала на ноги и забрала своих малышей домой. Совместно со специалистами мы решали все проблемы, я продолжала посещать психологические консультации. Всё только-только начало налаживаться, но тут раздался телефонный звонок, и я услышала самую страшную новость в своей жизни...

Моя мама умерла. Моя мамочка, мой самый близкий, самый родной человек. Я ни о чем не могла думать, закинула первые попавшиеся вещи в сумку и уехала её хоронить. Специалисты постоянно были со мной на связи, поддерживали по телефону и в социальных сетях, дистанционно помогали с оформлением необходимых документов… да и просто выслушивали, когда было совсем тяжело.

Беда одна не приходит. Конечно, мне пришлось уволиться с работы, поэтому не было денег на обратные билеты. А тут еще и режим самоизоляции объявили... Я не знала, что делать, звонила, кому только можно. Здесь снова подключились специалисты «Детских деревень – SOS»: помогли купить билеты, поддержали морально.

Я вернулась. Денег нет. На работу устроиться нельзя, да что там на работу – из дома выходить нельзя. А у нас ни еды, ничего... Тогда нам привезли продукты от Социального центра – SOS. Не забыли и про Фрола с Леськой: им достались сладости. Видели бы вы их счастливые лица!

Социальный центр – SOS помог семье с продуктами и вещами Фото: «Детские деревни – SOS»

Потом специалисты помогли мне в режиме онлайн оформить все пособия на детей, я встала на учёт в центр занятости. Нам ещё несколько раз привезли продукты. Вместе со специалистами мы в дистанционном режиме искали подработку для меня. Помогал ещё мой давний знакомый: то финансами, то с детками посидит.

"Я стану мамой в третий раз"

В один из дней мне стало плохо. Вызвали скорую. Меня срочно обследовали, и новостей, по классике, оказалось две – плохая и хорошая: у меня обнаружили сахарный диабет, но дал он о себе знать, потому что я стану мамой в третий раз!

Я не сразу призналась специалистам «Детских деревень – SOS», боялась осуждения, что меня посчитают безответственной… Но всё же рассказала.

Вы бы знали, как важно для меня было то, что я услышала не упрёки, а поздравления! Меня поняли и поддержали. Я некоторое время была дома, вместе со специалистами мы обзванивали аптеки для получения льготных тестов на сахарный диабет. По видеосвязи со мной работал психолог Социального центра – SOS. Также нам помогли с приобретением одежды для детей, которые очень быстро растут.

Сейчас я в больнице. О детях заботится отец нашего будущего ребёнка. Я вижу, как искренне он их любит.

Кто у нас будет, я пока не знаю, но точно знаю, что мы назовём ребёночка Женей. В честь моей мамы.

Со специалистами Социального центра – SOS Мурманск мы постоянно на связи. Их поддержка помогает мне не опускать руки и идти дальше. Удивительно, каким сильным может быть человек, когда чувствует, что он не один!».