2020-06-26T00:38:05+03:00
Спорт

Сергей Степашин: Надо быть всегда аккуратными, особенно тем, кто берет интервью

Вопрос о том, в каком формате будет проводиться матч "Динамо"-ЦСКА, еще не решен
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда"Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня после разговора с членом совета директоров ФК «Динамо» Сергеем Степашиным мы опубликовали информацию, что динамовцы готовятся к игре с ЦСКА основным составом, хотя в команде у трех футболистов-легионеров обнаружили коронавирус. Но оказалось, что это не так, и вопрос о том, в каком формате будет проводиться матч, еще не решен.

- Сергей Вадимович, мы бы хотели принести вам свои извинения. Потому что выдали на нашем сайте материал, который не отражает действительности. Мы неправильно истолковали ваше заявление.

- Ну, надо поаккуратнее быть, конечно. С другой стороны, действительно, Роспотребназором решается вопрос, допускать или не допускать тех, кто не болеет в футбольных командах. Полемика идет, но пока решения нет. Тем более, к сожалению, сегодня ситуация стала еще хуже, потому что заболели игроки «Оренбурга», которые играли с «Локомотивом». Поэтому, честно говоря, я не знаю, какое решение будет принято. Я вчера еще говорил о том, что надо доигрывать чемпионат. А сейчас, если будут и дальше болеть игроки… Давайте так. Если не готовы играть здоровыми игроками, то лучше прекращать первенство. Насколько я понимаю, сейчас команды Премьер-лиги готовят свои предложения в этой части.

Ну, представьте себе, кто-то играет основным составом, а потом там заболевают. Берет 3 очка, да еще избиение младенцев. Это не спорт.

- Выходит, что журналисты погорячились, выдав желаемое за действительное?

- Прежде чем что-то говорить, надо проверять.

- И дословно излагать ваши слова.

- Безусловно.

- Еще раз примите наши глубокие извинения.

- Надо быть всегда аккуратными, особенно тем, кто берет интервью. Я надеюсь, что «Комсомолка» больше меня не подведет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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