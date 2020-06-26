У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Ни для кого не секрет, что Михаил Ефремов был очень близок со своей мамой Аллой Покровской. Артист безумно ее любил. Спустя четыре дня после смертельного ДТП, когда звезда "Современника" обратился с извинениями к семье погибшего водителя Сергея Захарова, актер сказал: "Слава Богу, мама моя не видела".

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ. Все случилось 25 июня. Ровно год назад в этот день умерла мама Михаила Олеговича. Близкие хотели вызвать "скорую", но актер запретил, сообщил адвокат звезды.

Ефремов, его супруга и защитник обсуждали возможность обратиться к следователю с ходатайством, чтобы он разрешил актеру, находящемуся под домашним арестом, поехать на кладбище. Но артист в итоге сказал, что не покинет квартиру. Отказ от поездки к любимому человеку на могилу защитник Михаила Олеговича расценивает как самобичевание, сообщает сайт mk.ru.

Отметим, Михаил Олегович очень трепетно относился к своей маме - актрисе и режиссеру Алле Покровской. Она умерла в возрасте 81 года. После ее смерти Ефремов рассказывал, что у Аллы Борисовны было "много болезней". Но она старалась никогда о них не говорить. Любящий сын много вкладывал сил и средств в ее лечение.

"Мамочку свою я очень люблю, сильно боюсь и преклоняюсь перед ней. Для меня она абсолютный авторитет во всем. Никто меня так сильно не критикует, и никто так сильно меня не любит, как мама... Я загадал единственное желание, чтобы во всех-всех жизнях и мирах моей мамой была Алла Покровская...", - говорил он.

Покровская единственного сына просто обожала и очень им гордилась. Души не чаяла она и в своих внуках. Когда у нее как-то спросили, чего ей больше всего не хватает, она ответила, что мамы и папы. Главным же для нее было, чтобы все ее близкие были живы и здоровы.

Стоит отметить, что смерть мамы стала ударом для Михаила Олеговича. Его пятая супруга Софья Кругликова рассказала о том, что актер пил с лета 2019 года. "У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", - жаловалась многодетная мать

А 8 июня 2020 года произошла эта жуткая авария в центре Москвы. Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Актеру грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.