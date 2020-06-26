Кто попал в электронные отказники?

Вчера параллельно с привычным «классическим» голосованием, в двух регионах - в Москве и Нижегородской области - стартовало и электронное голосование. По официальным данным в нем примет участие почти 1,2 млн человек (больше 1 миллиона москвичей и 140 тысяч нижегородцев).

Заявок на электронное голосование было подано больше, но некоторые избиратели с недоумением обнаружили, что им в этой услуге отказано. Голосовать они, конечно, могут! Но только не онлайн, а вживую, лично придя на избирательный участок.

90 тысяч (или 7%) из поданных на электронное голосование заявок не прошли проверку и были отклонены. На почту этим избирателям пришло вот такое сообщение: «Уважаемый пользователь! Доступ к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ в формате дистанционного электронного голосования запрещен по одной из следующих причин …» и далее в документе идет перечисление.

Качество и чистота голосования – важнейшие составляющие общероссийского голосования. Поэтому никаких сомнений в достоверности отданных онлайн голосов не должно возникнуть. Следовательно, проводилась самая жесткая проверка данных заявителей.

Что же стало причинами отклонения заявок?

Отозваны заявителями

7,7 тысяч из всех поданных заявок были отозваны самими заявителями. То есть, это решение самих граждан: они передумали и, возможно, решили, что им будет удобнее проголосовать на участке.

Предоставили некорректные сведения

Самыми частыми причинами для отклонения заявок стали некорректные или не соответствующие требованиям к регистрации данные. Таких отказов – 39,9 тысяч.

Некорректными посчитали сведения, которые не соответствуют базам данных МВД и Пенсионного фонда России. Если при сверке личных данных заявителей с базами МВД и ПФР обнаруживалось какое-либо несоответствие, то ответом на заявку становился отказ. Позже каждый заявитель мог его обжаловать.

А «не соответствующими требованиям к регистрации» признавали заявки, отправленные жителями других регионов - не Москвы или Нижегородской области. Напомним, голосовать могут только граждане, не просто проживающие, но и постоянно зарегистрированные в Москве и Нижегородской области (например, многочисленные россияне, временно работающие в Москве – не могут).

Лишние заявления

Еще 26,2 тысяч заявлений оказались повторными.

Подать заявку на онлайн-голосование можно было через два сайта: mos.ru и портал Госуслуг. Некоторые граждане воспользовались для подачи заявки и тем, и другим.

В этом случае хронологически первая отправленная заявка принималась, а вторая была отклонена. То есть, люди получили доступ к онлайн-голосованию, аннулированы были лишние повторные заявления.

Поздно создали аккаунты

15,6 тысяч отказов поступили на заявки из личных кабинетов, созданных на mos.ru после 5 июня.

По условиям онлайн голосования, проголосовать по внесению изменений в Конституцию через сайт mos.ru москвичи могли только с аккаунтов, созданных до 5 июня. А избиратели, чьи персональные кабинеты на портале mos.ru созданы после 5 июня, не могли принять участие в электронном голосовании.

Необходимость этого была связана с тем, что для допуска к голосованию нужна сверка данных из личного кабинета с системой «ГАС Выборы». Эта проверка занимает довольно много времени, и потому она была проведена по всей базе пользователей Мос.ру еще до старта приема заявок на участие в электронном голосовании. А вот новые аккаунты, созданные после 5 июня, эту проверку не прошли, и потому их владельцы не могли попасть в реестр электронных избирателей. Таким образом, обеспечивалась чистота голосования – чтобы злоумышленники не могли, используя краденые персональные данные и «левые» сим-карты, регистрировать аккаунты и голосовать за других людей. Регистрировать у них получалось, и даже подавать заявление об участии в электронном голосовании. Но потом им приходил отказ.

На портале госуслуг gosuslugi.ru такая ситуация тоже невозможна - регистрация на нем подразумевает личный визит в МФЦ.

Отметим, что для обеспечения электронного голосования существует целая цепочка проверок аккаунтов. К примеру, при изменении номера телефона аккаунт будет заблокирован. Отдельным заградительным барьером является блокировка изменения телефона участникам дистанционного электронного голосования. Даже если кто-то противоправно получил доступ к чужому личному кабинету, то он не может перевести кабинет на себя. Участникам онлайн голосования заблокируют возможность смены номера телефона в кабинете.

Два аккаунта на один телефон

Еще одной причиной для отказов во внесении в реестр электронных избирателей стали личные кабинеты, зарегистрированные на один номер телефона.

Выявлено около 1 тысячи случаев, когда личные кабинеты граждан, подавших заявление, зарегистрированы на один телефон. Как правило, это семейные пары.

В этом случает принималась заявка, поступившая первой. Второму же члену семьи нужно было поменять в аккаунте номер телефона – и повторить попытку.

Кроме того, еще 13,1 тысячи заявлений были отклонены по другим техническим причинам. По каждому случаю отказа гражданам предоставлялась возможность подать апелляцию.